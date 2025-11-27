„Čekiukų“ byloje prokuroras pasiūlė Šiaulių politikui skirti 7,5 tūkst. eurų baudą

Šiaulių apygardos teismas pranešė, kad be to prokuroras paprašė G. Lukošaičiui paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – atimti teisę būti išrinktam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas pareigas trejiems metams.
Kaltinamojo gynėjas teigė, kad ginamojo kaltė neįrodyta, ir prašė jį išteisinti.
Sakydamas savo paskutinį žodį G. Lukošaitis teigė nesuprantąs, kuo kaltinamas.
Byloje nurodoma, kad nuo 2019-ųjų balandžio 9 dienos iki 2023 metų balandžio 11 dienos G. Lukošaitis, eidamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo daugiau kaip dešimt avanso apyskaitų, melagingai nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro ir automobilio remonto išlaidas, nesusijusias su tarybos nario veikla.
Šiaulietis kaltinamas ir tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Šiaulių miesto savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą, dėl to didelę neturtinę žalą patyrė Šiaulių miesto savivaldybė ir valstybė bei turtinę žalą patyrė Šiaulių miesto savivaldybė.
Teismas sprendimą skelbs kitų metų sausio 9 dieną.
Naujausi komentarai