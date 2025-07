Dėl plakatų Panerių memoriale policija susisiekė su premjero patarėjo broliu

„Pareigūnai toliau tikslina aplinkybes, tyrėjas sakė, kad teko jam sukontaktuoti su tuo asmeniu, kuris viešoje erdvėje patvirtino, jog galimai jis paliko ten tuos užrašus prie to memorialo. Su tuo asmeniu kontaktavo, aplinkybes pasitikslino“, – BNS pirmadienį sakė Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas.

„Jokio konkrečiai šiai dienai ikiteisminio (tyrimo – BNS) tokio oficialaus pradėto nėra, yra tik medžiaga renkama“, – teigė jis.

Kaip anksčiau BNS nurodė teisėsauga, medžiaga renkama pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį, jis numato atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais piktybiškai rodant nepagarbą aplinkiniams, trikdant visuomenės rimtį ar tvarką.

„Bent jau šioje stadijoje, kiek ten turi tos vaizdinės medžiagos pareigūnai, tai ikiteisminio tyrimo kaip ir nėra kol kas pagrindo pradėti, nebent kažkokios naujos aplinkybės išaiškės“, – pažymėjo T. Bražėnas.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę Lietuvoje lankantis Izraelio diplomatijos vadovui Gideonui Saarui, prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) kelios dešimtys žmonių protestavo prieš Izraelio politiką.

Vėliau po G. Saaro apsilankymo memoriale, čia buvo padėti plakatai su užrašais „Sankcijas Izraeliui“ ir „Never again for anyone #FreePalestine“ (liet. „Daugiau niekada niekam, #LaisvėPalestinai“).

Premjero patarėjo T. Vinokuro brolis S. Vinokuras vėliau socialiniame tinkle pripažino „su keletu žydų“ Panerių memoriale nuėmęs Izraelio vadovų paliktas juosteles ir padėjęs šios šalies politiką dėl karo Gazos Ruože kritikuojančius plakatus.

Apie memoriale atsiradusius plakatus socialiniame tinkle „X“ paskelbė Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein (Hadas Vinberg Silverstein) bei užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, pasmerkę tokį elgesį.