Izraelio gynybos ministras pritarė Gazos miesto užėmimo planui

Planas patvirtintas, nors islamistinis „Hamas“ judėjimas, jo pačio duomenimis, šią savaitę tarptautiniams tarpininkams davė „teigiamą atsakymą“ į naują paliaubų Gazos Ruože pasiūlymą. Oficialios Izraelio reakcijos tikimasi iki savaitės pabaigos. Anot žiniasklaidos, saugumo kabinetas į posėdį rinksis ketvirtadienį.
Izraelio žiniasklaida, remdamasi aukštais vyriausybės atstovais, rašo, kad Izraelio politika yra „pastovi“ ir nepasikeitė. Izraelis reikalauja paleisti visus 50 įkaitų „pagal kabineto nustatytus karo užbaigimo principus“. Toliau teigiama: „Esame galutiniame sprendimo dėl „Hamas“ etape ir nepaliksime nė vieno įkaito“.
Izraelio reikalavimai karui užbaigti yra „Hamas“ nuginklavimas, visų įkaitų grąžinimas, Gazos Ruožo demilitarizavimas, Izraelio saugumo kontrolė ir alternatyvi civilinė administracija, kuriai nepriklausytų nei „Hamas“, nei palestiniečių savivalda.
Anot žiniasklaidos, planas numato Gazos miesto, kuriame gyvena apie milijonas žmonių, evakuaciją. Žinių portalas „ynet“ rašo, kad I. Katzas pritarė ir pasirengimui priimti civilius iš Gazos miesto vietovėje toliau į pietus palestiniečių teritorijoje. Čia turėtų būti užtikrintas jų aprūpinimas humanitarinėmis pagalbos prekėmis.
Karinis vadas Ejalas Zamiras, anot žiniasklaidos, pradžioje įspėjo dėl didelės plano rizikos kariams ir likusiems įkaitams, tačiau galiausiai pradėjo planavimą, kad įvykdytų šalies politinės vadovybės reikalavimus.
Baiminamasi, kad puolimas dar labiau pablogins ir taip katastrofišką civilių situaciją Gazos Ruože. Nuo Gazos karo pradžios prieš beveik dvejus metus beveik visi 2 mln. teritorijos gyventojų tapo vidaus pabėgėliais. Daugiau kaip 70 proc. namų Gazos Ruože sugriauta arba smarkiai apgadinta, pranešė pagalbos organizacijos, remdamosi iš palydovų darytomis nuotraukomis.
