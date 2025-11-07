Dėstytojus norėjusi paremti moteris prarado tūkstančius eurų

Kaip teigiama, ketvirtadienį ryte į Ukmergės pareigūnus kreipėsi 1971 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad spalio 3 dieną būdama namuose telefone surado straipsnį su nuoroda, kaip galima per platformą dalyvaujant biržoje užsidirbti pinigų.
Moteris ją aktyvavo ir sulaukė nepažįstamų asmenų skambučio, kurie apgaulės būdu išviliojo 19 tūkst. 315 eurų.
Tuo metu į Vilniaus pareigūnus tą pačią dieną kreipėsi 1952 gimusi moteris, kuri pareiškė, kad rugsėjo 8–20 dienomis internetinėje platformoje pastebėjo skelbimą dėl įsteigto fondo, skirto paremti dėstytojus–senjorus. Suvedusi banko prisijungimo duomenis, moteris pamatė, kad nuo jos banko sąskaitos nuskaičiuota 14 tūkst. 520 eurų.
Į sostinės pareigūnus ketvirtadienį kreipėsi ir 1968 metais gimusi moteris.
Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 10.10 val., bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės bei suvedus banko prisijungimo duomenis, nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino 24 tūkst. 153 eurus.
Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Naujausi komentarai