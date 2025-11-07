Etikos ir drausmės komisija spręs, ar kelti bylas buvusiai ir esamai teisėjoms

Pareiškėja V. R. komisijai apskundė Šiaulių apygardos teismo buvusią teisėją Birutę Simonaitienę ir prašo iškelti jai drausmės bylą už neetiškus pasisakymus po teismo posėdžio.
Tačiau B. Simonaitienė dėl sveikatos problemų jau pasitraukė iš pareigų – prezidentas Gitanas Nausėda ją atleido lapkričio 3 dieną.
Penktadienį komisija planuoja nagrinėti Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir Vilniaus apygardos teismo pirmininkės teikimus dėl drausmės bylos iškėlimo Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjai Monikai Ambrasaitei-Valentinavičienei.
Prokuroras prašo M. Ambrasaitei-Valentinavičienei iškelti drausmės bylą už tai, kad ji pernai baudžiamojoje byloje viešai nepaskelbė nuosprendžio.
Vilniaus apygardos teismo pirmininkės teikime nurodyta, kad teisėja organizavo teisiamuosius posėdžius nuotoliniu būdu nesant jokių išskirtinių aplinkybių, šiuose posėdžiuose neužtikrintas sklandus bylos nagrinėjimo procesas, proceso šalių teisės ir pareigos.
Be to, dviejuose baudžiamosiose bylose teisėja nepasirašė teisiamųjų posėdžių protokolų.
Drausmės bylą M. Ambrasaitei-Valentinavičienei prašoma iškelti ir už tai, kad nagrinėdama bylas nuotoliu ir pati nedalyvaudama teismo salėje, ji nedėvėjo teisėjo mantijos ir ženklo su Lietuvos valstybės herbu.
Teikime taip pat teigiama, kad minėta teisėja pažeidė Teisėjų etikos kodeksą, nes baudžiamojoje byloje nepagarbiai klausėsi kaltinamųjų, nedėmesingai reagavo į jų prašymus.
