FNTT tikrino turgavietes: ir neapskaitė pinigų, ir žmonės dirbo nelegaliai

Tai paaiškėjo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrėjams spalio 2–6 dienomis atlikus patikrinimus Lietuvos turgavietėse.

Tikslingai pirmąją spalio savaitę buvo patikrintas 71 turgavietės prekeivis. Patikrinimai buvo atlikti Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bei šalia jų esančiuose miestuose ir miesteliuose. Iš viso nustatyti 87 pažeidimai, apibrėžiami Administracinių nusižengimų kodekse: kasos aparato kvito neišdavimai, elektroninių kasos aparatų nenaudojimas, komercinės ar ūkinės veiklos, buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimai, nelegalus darbas bei prekyba apskritai be kasos aparato. Pažeidimų nepadarė tik vienas iš Trakų turgavietės mėsos pardavėjų.

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba, atlikusi patikrinimus Plungės, Skuodo, Gargždų, Palangos, Klaipėdos, Šilutės ir Tauragės turgavietėse, nustatė, kad pardavėjai, prekiaudami mėsos, žuvies ir pieno produktais, neišduoda kasos kvitų. Buvo ir atvejų, kai prekeiviai dirbo šešėlyje – be verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos. Patikrinimų metu nustatytos kelios konditerijos ir daržovių prekeivės, kurios neturėjo tokiai veiklai vykdyti reikalingų dokumentų. FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjų rasta viena didžiausių neapskaitytų grynųjų pinigų sumų – beveik 8 tūkst. eurų. Jie rasti pas sulčių prekeivį. Pastarasis ne tik pirkėjams neišduodavo kasos kvitų, bet ir samdėsi pagalbininką – nelegalų darbuotoją. Kvitų neišduodavo ir Klaipėdos regiono kebabų pardavėja – kasoje nustatytas beveik 900 eurų perteklius. Patikrinimo metu surinkti duomenys, kad vien per 2019 metus ši kebabinė galėjo neapskaityti 6 tūkst. eurų pajamų.

Analogiški pažeidimai buvo nustatyti ir Vilniuje, Žirmūnų g. esančioje mobiliojoje prekyvietėje. Čia buvo užfiksuota, kad mėsą vyriškis parduoda be kasos aparato ir dirba be darbo sutarties. Suskaičiuota, kad per kelias valandas mėsos prekeivis iš pirkėjų gavo daugiau kaip 540 eurų.

FNTT tyrėjai nepamiršo sugrįžti ir į Gariūnų turgavietę. Paaiškėjo, kad žuvies produktus parduodantis asmuo dirba nelegaliai – neturi darbo sutarties, apie jo įdarbinimą nėra pateikta duomenų „Sodrai“. Tikrinant prekybos vietą, kurioje prekiaujama kava, arbata ir saldainiais, užfiksuota, kad kasos aparatas apskritai nebuvo įjungtas, o stalčiuje rasta daugiau kaip 250 eurų. Pas kitą tokios pat produkcijos pardavėją rastas daugiau kaip 3 tūkst. eurų trūkumas. Kalvarijų turgavietėje užfiksuota, kad mėsos ir kitų maisto produktų prekeivių kasose yra nuo 700 iki 1 200 eurų perteklius. Vienoje iš šių prekyviečių užfiksuota, kad mėsa ir naminė duona parduodama be kasos aparato, o apskaičiuotos dienos pajamos siekia 300 eurų. Šiek tiek mažesnės, tačiau taip pat neapskaitytos sumos rastos pas Trakų bei Rudaminos turgaviečių prekeivius.

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai tikrino turgavietes, esančias Alytuje, Kaune ir Šakiuose. Dažniausi administraciniai nusižengimai – neišduoti kvitai, grynųjų pinigų neatitikimai kasose. Kauno urmo bazės prekeiviai neišduodavo kvitų, drabužių pardavėja nebuvo įregistravusi individualios veiklos, o vieno prekeivio patalpose rasti juodraštiniai užrašai apie galimą šešėlinę prekybą. Alytaus miesto turgavietėje skalbikliais ir minkštikliais prekiaujantis asmuo buvo pasisamdęs į pagalbą savo giminaitį, kuris, kaip įtariama, dirbo nelegaliai.

Grynųjų pinigų trūkumą kasose, o kitur ir jų perteklių, užfiksavo ir FNTT Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos tyrėjai. Šiaulių rajono Kuršėnų turgavietėje rūkytos mėsos pardavėja ne tik neišduodavo kvitų, bet netgi neturėjo dokumentų, liudijančių, iš kur įsigyta produkcija.

FNTT nuolat vertina ir analizuoja situaciją įvairiuose sektoriuose, įskaitant prekybą mėsos produktais, daržovėmis, plataus vartojimo prekėmis (drabužiais, avalyne ir pan.). Užfiksuoti pažeidimai rodo, kad vis dar neišduodami kvitai, yra neatitikimų kasose, iškraipomi duomenys apie realų prekybos mastą, vengiama mokėti mokesčius. Kaip rašoma tarnybos pranešime, mokesčių vengiantys ar juos apgaule mažinantys asmenys ne tik neskiria lėšų vaikams, pensininkams ir ligoniams – ši neteisėta veikla žlugdo sąžiningą konkurenciją ir iškraipo rinką.