Į Lietuvą neįleistas vienas neteisėtas migrantas

Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė tris migrantus.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
