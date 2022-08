Įspėja dėl galimo automobilių vagysčių bumo: grįšime į 1990-uosius?

Tobulėjant automobilių sistemoms vagys taip pat nesnaudžia. Automobiliai, turintys beraktes užvedimo sistemas, gali būti pavogti per keletą sekundžių.

Dar prieš keletą metų buvo demonstruojama, kaip specialiu aparatu galima nuskenuoti automobilio užrakinimo pultelio siunčiamą signalą ir taip pavogti automobilį. Tačiau dabar jau net nebereikia to daryti, nes Bulgarijoje sukurtas aparatas gali nuskenuoti bet kokio automobilio atrakinimo kodą net be raktelio. Apie tai, kas tai per sistema ir kaip apsaugoti automobilį, – LNK pokalbis su Vytautu Lukoševičiumi, bendrovės „Altas“ direktoriaus pavaduotoju.

– Vagysčių daugėja. Mes stebime, kad daugiausia kaimyninėse šalyse – Lenkijoje, Latvijoje. Man rodos, vagysčių bumas greitai ateis ir į Lietuvą.

– Apsaugos kameros Vilniuje užfiksavo, kai vyras vaikšto aplink namus apsikarstęs laidais ir vėliau pavogė BMW. Kaip galėtumėte plačiau pakomentuoti vyro veiksmus?

– Tai populiarus berakčių automobilių vagystės būdas. Žmogus su laidais ieško namuose prie lango ar durų palikto automobilio raktelio, sustiprina signalą, o kitas jo porininkas stovi prie automobilio ir gavęs signalą gali laisvai užvesti automobilį.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Pastebima, kad vagys lenkia laiką ir tobulėja greičiau nei automobilių gamintojai.

– Kiekvienas dirba savo darbą. Vagys nemiega. Prieš mėnesį iš kolegų lenkų gavome informacijos. Buvo vykdomas žurnalistinis tyrimas, kai lenkų žurnalistai apsimetę vagimis važiavo į Bulgariją pirkti įrenginio, kuris populiarėja Europoje, Amerikoje. Tačiau ši nauja sistema nuklonuoja originalų automobilio raktelį. Tai padaryti labai lengva.

– Kas tai per priemonė? Ką ji daro?

– Su tokiu aparatu reikia prieiti prie automobilio, kuris turi beraktę sistemą, keturis kartus paspausti atrakinimo mygtuką ir jis nuskenuoja kodą, sugeneruoja raktą. Tam reikia 10 min. ir tada, priėjus prie automobilio, jis atrakinamas ir galima važiuoti.

– Ar žinoma, kas jį pagamino? Kur perka juos?

– Lenkai pasakojo, kad Bulgarijoje aparato kaina – 20 tūkst. eurų. Matyt, apsimoka, nes perka.

– Ar lenkai pastebėjo daugiau vagysčių?

– Taip. Labai vagiami „Lexus“. Japoniškų ir korėjietiškų automobilių markių beraktes sistemas lengviau apeiti ir pavogti nei BMW ar „Mercedes“.

– Ar nepadaugės Lietuvoje vagysčių? Ypač kai Rusija susiduria su sankcijomis ir trūkumu?

– Visko gali būti. Galime grįžti į 1990-uosius.

– Ar nereikės grįžti prie senų saugos priemonių?

– Visos technologijos tobulėja, vagys irgi. Seni etapai jiems žinomi, todėl nepagelbės. Reikia eiti pirmyn.

– Ar automobilių gamintojai išspręst tai?

– Nelabai. Kiekvieno turto turėtojo pareiga apsaugoti savo turtą.