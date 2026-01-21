Iš įvykio vietos pasišalino vaiką perėjoje partrenkusi vairuotoja

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, eismo nelaimė įvyko apie 8.40 val. Taikos gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1967 metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Opel Mokka“, išvažiuodamas iš daugiabučio kiemo, nepraleido per pėsčiųjų perėją ėjusio mažamečio, gimusio 2017 metais.
Vaiką partrenkusi vairuotoja iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
