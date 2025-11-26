Kas naujo „čekiukų“ bylose?

Anot prokuratūros, ieškiniais siekiama, kad politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų daugiau nei 53 tūkst. eurų.
Teisėsauga kvestionuoja keliasdešimties tūkstančių eurų panaudojimą
Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus (VIGS) vyriausiasis prokuroras kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus Prienuose su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas priteisti iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Algimanto Šidlausko 10 338 eurus rajono savivaldybės naudai.
Išanalizavę surinktą informaciją apie A. Šidlausko pateiktus savivaldybei dokumentus dėl tarybos nario patirtų išlaidų kompensavimo, Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorai nustatė, kad dauguma transporto išlaidų šiam politikui kompensuotos galimai nepagrįstai.
Tyrimo metu nustatyta, kad per 2019–2023 metų kadenciją A. Šidlauskas į savo transporto priemonę kurą pylė 220 kartų, iš jų – 52 kartus ne Prienų rajono savivaldybės veiklos teritorijoje. Buvo fiksuoti atvejai, kai politikas kurą pylė keletą kartų per vieną dieną, o atskirais atvejais tą pačią dieną įsigytos nesuderinamos degalų rūšys. Karantino laikotarpiu, kai tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, politikui nepagrįstai kompensuotos išlaidos už 3 406 litrus degalų.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS vyriausiasis prokuroras su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus, prašydamas savivaldybės naudai iš tarybos nario Jono Grabausko priteisti daugiau nei 10 600 eurų. Šiam politikui 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto buvo išmokėti daugiau nei 15 tūkst. eurų su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms kompensuoti.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, J. Grabauskui buvo kompensuotos 15 789 eurų išlaidos, kaip susijusios su tarybos nario veikla. Nustatyta, kad J. Grabauskui kompensuotos degalų įsigijimo, transporto remonto bei telefono ir interneto ryšio paslaugų išlaidos. Per 2019–2023 metų kadenciją J. Grabauskas už patirtas transporto išlaidas teikė kvitus, pagal kuriuos buvo atsiskaityta 34 skirtingomis kortelėmis už dviejų rūšių degalus – dyzeliną ir benziną.
Abejonių sukėlė beveik 9 tūkst. litrų įsigytų degalų
Kauno apygardos prokuratūros VIGS prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo į Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus, prašydama iš praėjusios kadencijos Druskininkų savivaldybės tarybos nario Vido Stašinsko priteisti 13 152 eurus minėtos savivaldybės naudai.
Per 2019–2023 metų kadenciją V. Stašinskas įsigijo 8 794 litrus degalų neva tarybos nario funkcijoms vykdyti už 13 191 eurą. Prokurorės civiliniame ieškinyje nurodyta, kad tarybos nariui V. Stašinskui nepagrįstai kompensuota didžioji dalis kurui išleistų pinigų.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus, prašydamas iš miesto savivaldybės buvusio tarybos nario Maurikijaus Grėbliūno išieškoti 3 142 eurus.
Tyrimo metu įvertinus M. Grėbliūno savivaldybei per 2019–2023 metų kadenciją pateiktus degalų pirkimo kvitus ir jo automobilio kuro sąnaudas, skaičiuojama, kad politikas per ketverius metus būtų nuvažiavęs 46 372 kilometrus – t. y. aiškiai per didelį atstumą, neva vykdant tarybos nario funkcijas. Negana to, pagal M. Grėbliūno automobilio ridą nustatyta, kad jis per ketverius metus galėjo nuvažiuoti gerokai mažiau – 9 681 kilometrą.
Už degalus atsiskaitė ir kitų asmenų mokėjimo kortelėmis
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, į aukščiau minėtą teismą kreipėsi ir dėl Panevėžio rajono savivaldybės nario Algimanto Birbilo neteisėto praturtėjimo.
Prokuroras, išanalizavęs buvusio tarybos nario pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus ir pagal juos gautas išmokas, nustatė, kad degalai ne kartą buvo pilami ne Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos ribose, o karantino metu, kai judėjimas Lietuvoje buvo ribojamas. A. Birbilas deklaravo tarybos nario funkcijų vykdymui sunaudojęs daugiau nei 450 litrų degalų. Minėtas politikas taip pat už degalus atsiskaitė ne tik savo, bet ir kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis. Iš viso prokuratūros ieškinyje iš A. Birbilo prašoma išieškoti 6 646 eurus.
Ginantis viešąjį interesą Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas iš Visagino savivaldybės tarybos nario Vitaliaus Besakirsko išieškoti 12 260 eurų. Nustatyta, kad politikas per 2019–2023 metų kadenciją įsigijo 9 815 litrų degalų, kurių didžiąją dalį pylėsi kitų savivaldybių teritorijose esančiose degalinėse, be to, degalus pirko ir karantino laikotarpiu.
Šiuo metu į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę 1 336 446 eurų.
Šiuo metu atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų bei Vilniaus, Panevėžio, Ukmergės, Alytaus, Jonavos, Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Prienų, Tauragės, Šilutės, Kretingos, Mažeikių, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Akmenės, Ignalinos, Pasvalio, Zarasų, Kupiškio rajonų ir Pagėgių, Marijampolės, Neringos, Visagino savivaldybių biudžetus.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
