Kelmėje moteris nešėsi dėžutę su narkotikais

Trečiadienį 13.30 val. S. Šilingo gatvėje, pastebėta moteris, rankoje gabenanti kartoninę dėžutę. Jos elgesys pareigūnams sukėlė įtarimą, todėl policininkai nusprendė atlikti patikrinimą.
Patikrinus kartoninės dėžutės turinį, buvo rasti septyni paketai su, įtariama, narkotinėmis medžiagomis.
Asmenybės nustatymui moteris, gim. 1999 m., buvo pristatyta į Kelmės rajono policijos komisariatą.
Atliekant kratą jai priklausančiuose namuose ir pagalbinėse patalpose, buvo rasta ir paimta augalinės kilmės, įtariama, narkotinės medžiagos.
Kaip skelbia Telšių apskrities policija, įtariama, kad šios medžiagos priklauso vyrui, gim. 1992 m.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo platinti.
