Kelyje Panevėžys–Biržai girtas „Opel“ vairuotojas rėžėsi į kombainą, automobilyje rasta narkotikų

Pasak Panevėžio apskrities policijos pareigūnų, „Opel“ smūgis į kombainą įvyko remontuojamoje kelio atkarpoje. Automobilio vairuotojas išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su kombainu.
Paaiškėjo, kad „Opel“ vairavęs vyras, gimęs 1995 metais, buvo neblaivus. Į alkotesterį įpūtė 1 prom. Dėl patirtų sužalojimų jis perduotas į medikų rankas. Kombaino vairuotojas nenukentėjo.
Rugsėjo 3 dienos Panevėžio apskrities policijos pareigūnų suvestinėse taip pat pažymėta, kad po eismo įvykio automobilyje „Opel“ buvo rastas folijos lankstinukas su, galimai, narkotine medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
