Kontrabandiniu kroviniu švenčioniškiai atsikratyti bandė svetimoje sodyboje

Vyrai taip pat pažeidė karantino metu įvestus apribojimus, o vairuotojas padarė ir dar du nusižengimus. Dabar švenčioniškiams gresia tūkstantinės baudos.

Antradienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Pūškų pasienio užkardos pasieniečiai, tikrindami iš kolegų gautą informaciją dėl neteisėto akcizinių prekių gabenimo, vykdė tarnybą Ignalinos rajone, kelyje Kačergiškė–Tribučiai. Juo važiavo automobilis „Audi 80“, kuriuo, pasieniečių žiniomis, galimai gabentas neteisėtas krovinys.

Dar daugiau įtarimų pasieniečiams kilo, kai juos pastebėjęs mašinos vairuotojas pasuko į šalia kelio esančią sodybą. Į ją atvykę VSAT pareigūnai sodybos kieme pamatė du vyrus, paskubomis iš automobilio traukusius į polietileną įvyniotas dėžes. Prie jų buvo pritvirtintos petnešos. Manoma, kad svetimame kieme atvykėliai bandė atsikratyti kroviniu.

Abu vyrai buvo sulaikyti. Paaiškėjo, kad tai yra 24-erių ir 30-ies Švenčionių gyventojai. Jų gabentuose ryšuliuose buvo 1990 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos akcizo ženklais.

Be to, VSAT pareigūnai išsiaiškino, kad automobilį vairavęs 30-metis neturėjo teisės vairuoti ir pasienio ruože buvo be asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Maža to, abu vyrai nesilaikė karantino metu įvestų ribojimų dėl judėjimo tarp savivaldybių.

Švenčioniškiams pradėtos administracinės teisenos. Už akcizinių prekių gabenimą jiems gresia baudos nuo 5200 iki 6000 eurų.

Už transporto priemonės vairavimą neturint tam teisės 30-metį pasieniečiai baus nuo 300 iki 450 eurų, už buvimą pasienio ruože be asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų – nuo 90 iki 170 eurų. Švenčioniškiams administracine tvarka teks atsakyti ir už tai, kad jie karantino metu pažeidė nustatytus judėjimo apribojimus. Už tai numatyta bauda yra nuo 500 iki 1500 eurų.

Neteisėtai gabentos cigaretės ir automobilis saugomi Pūškų pasienio užkardoje. Po apklausų švenčioniškiai paleisti.