LAT sprendimą „Kamuolinių“ grupuotės byloje skelbs gruodį

Kaip Eltai sakė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė, kasacinius skundus byloje baigta nagrinėti trečiadienį.
„Sprendimas byloje bus skelbiamas gruodžio 16 dieną“, – sakė T. Merkevičiūtė.
LAT teisėjai išnagrinėjo 14 nuteistųjų pateiktų kasacinių skundų.
„Kamuoliniai“ kasacinio teismo posėdžius nuotoliniu būdu stebėjo iš Vilniaus, Alytaus ir Pravieniškių kalėjimų, kur dabar atlieka bausmes. Tarp stebinčiųjų posėdį per ekraną buvo ir grupuotės lyderis Giedrius Janonis.
Dar du nuteistieji – Tomas Gaidanka ir Mindaugas Lukauskas – yra pasislėpę nuo bausmės vykdymo, pareigūnai dar kovą paskelbė jų paiešką. Šių nuteistųjų gynėjai taip pat pateikė skundus LAT, kuriais siekiama išteisinimo.
Dauguma nuteistųjų teigia manantys, kad nagrinėjant bylą, buvo pažeistos Baudžiamojo proceso kodekso normos, bylą nagrinėjo šališkas teismas, nes jos nagrinėjime dalyvavo teisėja, kuri anksčiau sprendė su byla susijusius skundus. Gynėjai taip pat piktinosi, kad labai griežtos laisvės atėmimo bausmės jiems buvo paskirtos, praėjus 15 metų po galimų nusikaltimų įvykdymo – per tą laiką nuteistieji teigė naujų nusikaltimų nepadarę, sukūrę šeimas, dirbę.
Apeliacinis teismas kovą nuo trijų iki penkių kartų prailgino „Kamuoliniams“ skirtas laisvės atėmimo bausmes. Grupuotės lyderiui G. Janoniui anksčiau Kauno apygardos teismas buvo skyręs 4 metus ir 1 mėnesį, jis buvo laikomas atlikęs bausmę. Tačiau Apeliacinis teismas nusprendė, kad vyras turi kalėti 13 metų.
Genadijui Borisovui anksčiau buvo skirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat buvo laikoma, kad jis jau yra atlikęs bausmę, tačiau Apeliacinis teismas vyrui paskyrė 11 metų kalėjimo.
„Kamuolinių“ gaujos nariai nuteisti už neteisėtą laisvės atėmimą, sveikatos sutrikdymą, neteisėtą disponavimu šaunamaisiais ginklais, kontrabandą, plėšimą ir kitus sunkius nusikaltimus.
Teisėsaugos duomenimis, „Kamuoliniai“ 2011 metų vasarą nusprendė susidoroti su kovinio sporto atstovu Remigijumi Morkevičiumi, kuris siejamas su nusikalstamu pasauliu, ir kitu asmeniu M. P., kuris buvo sumušęs „Kamuolinių“ svainį. Svainį sužalojusiam asmeniui ketinta peršauti stuburą, kad jis nevaikščiotų, peršauti kojas, sulaužyti rankas, nupjauti ausį.
R. Morkevičiaus ir kito asmens „Kamuoliniai“ ilgai ieškojo Lietuvoje, tačiau jų rasti nepavyko. Paaiškėjo, kad kitas asmuo gyvena Olandijoje. Tada, bylos duomenimis, aštuoni „Kamuoliniai“ dviem automobiliais ginkluoti vyko į šią valstybę ir viduryje miesto apšaudė M. P., o ginklą išmetė į kanalą.
R. Morkevičiaus jiems rasti nepavyko. Tačiau sportininkas buvo nušautas 2016 metų gruodį Kaune, nusikaltimą užsakė ir įvykdė kiti nusikaltėliai. Sportininką nušovė iš Estijos atvykęs žudikas Imre Arakas. Jis jau nuteistas kalėti.
Bylos duomenimis, sunkų M. P. sveikatos sutrikdymą Olandijoje organizavo G. Borisovas, Rolandas Borisovas, G. Janonis, Deividas Čereška, o Artūras Osmankinas, Regimantas Jonušas, Tauras Grinius, Eligijus Maželis ir Mindaugas Lukauskas jį įvykdė, disponavo šaunamaisiais ginklais ir kontrabandos būdu gabeno juos į Olandiją, taip pat rengėsi sunkiai sutrikdyti dar ir R. Morkevičiaus sveikatą, tačiau jo neradę nusikaltimo nebaigė.
Apeliacinis teismas A. Juodžiui skirtą įkalinimo bausmę pailgino nuo 4 metų iki 6 metų 9 mėn., A. Osmankinui – nuo 7 metų iki 9 metų 6 mėn., E. Maželiui – nuo 3 metų iki 9 metų, M. Navickui ir J. Jašinskui – nuo 2 metų 6 mėn. iki 3 metų, R. Jonušui ir T. Griniui – nuo 5 metų 6 mėn. iki 8 metų, A. Guogai – nuo 2 metų iki 6 metų, panaikinant bausmės vykdymo atidėjimą, E. Meizeraičiui – nuo 2 metų iki 5 metų 2 mėn.
Apeliacinis teismas bausmes padidino, nustatęs pavojingą organizuotos grupė veikimą. Anot teismo, grupuotė turėjo struktūrą, aiškią hierarchiją, nustatytas griežtas smurtines bausmes organizuotos grupės nariams, kurie nepaklūsta lyderiams, nevykdo nurodymų. Pasak teismo, tai atspindi organizuoto nusikalstamumo pobūdį.
Teismuose šiuo metu nagrinėjama ir daugiau „Kamuolinių“ gaujos bylų. 2018 metų pavasarį Lietuvos policija paskelbė, kad sulaikė šios grupuotės narius.
