Lietuvoje per išgertuves peiliais sužaloti penki žmonės, vienas jų – mirtinai

Policijos departamento duomenimis, Vilkaviškio Aušros gatvėje esančiame bute, kilus konfliktui, 36-erių neblaivus vyras ketvirtadienį, apie 4.30 val., peiliu sužalojo 40-metį gimusį vyrą.
Įtariamasis, kuriam nustatytas 2,14 prom. girtumas, sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl artimojo giminaičio ar šeimos nario nužudymo.
Tuo metu Trakų rajone, Aukštųjų Semeniukų kaime, 73-ejų neblaivus (2,40 prom.) vyras apie 3.50 val. peiliu sužalojo 41 ir 31 metų vyrus. Jie pristatyti į ligoninę, įtariamasis uždarytas į areštinę.
Gruodžio 31-ąją, apie 23.50 val., Rokiškio Alyvų gatvėje, savo bute, 37-erių neblaivus (3,06 prom.) vyras peiliu sužeidė neblaivią (2,98 prom.) 56-erių moterį, kuri paguldyta į ligoninę. Įtariamasis taip pat uždarytas į areštinę.
Pareigūnai dėl šių dviejų užpuolimų tiria fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą artimajam.
Be to, apie 20 val. į Kėdainių ligoninę iš savo namų šio miesto Šėtos gatvėje pristatytas ir paguldytas 44-erių vyras. Jis paaiškino tą pačią dieną, apie 19.20 val., išgertuvių metu tyčia susižalojęs peiliu. Policija surinko medžiagą dėl skausmo sukėlimo.
