Iš Lietuvoje registruotos bendrovės teismas konfiskavo beveik 620 tūkst. eurų

Toks sprendimas buvo priimtas atlikus ikiteisminį tyrimą, kuriame nustatyta, kad brito valdoma bendrovė buvo naudojama neteisėtai veiklai nuslėpti.
Ikiteisminio tyrimo metu, bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Panamos, Singapūro, Australijos, Rumunijos, Nikaragvos, Vokietijos, Belgijos, Kiurasao teisėsaugos institucijomis, nustatyta, kad 2018–2021 metais Jungtinės Karalystės piliečio valdyta, Lietuvoje registruota bendrovė buvo naudojama neteisėtai veiklai nuslėpti, į jos finansinę apskaitą įtraukiant netikras pirkimų ir pardavimų sąskaitas faktūras.
Taip pat bendrovė buvo naudota kaip tarpininkė mokėjimų grandinėje tarp užsienio valstybėse registruotų ūkio subjektų, tokiu būdu galimai siekiant nuslėpti tikruosius naudos gavėjus.
Pareigūnai nustatė, kad veiklos nevykdžiusi įmonė gavo mokėjimus iš Singapūre bei Australijoje registruotų bendrovių. Lietuvoje registruotą įmonę kontroliavęs vadovas taip pat atliko mokėjimus į Kiurasao valstybės, Panamos, Singapūro bendrovių sąskaitas.
Surinktais duomenimis, per 2018–2021 metais į bendrovės sąskaitą buvo pervesta bendrai apie 3 mln. eurų, apie kurių kilmę ir teisėtumą bendrovės vadovas, įtariama, nieko nežinojo.
Išanalizavus dokumentus ir sąskaitas faktūras buvo nustatyta, kad dokumentai yra netikri, o bendrovės vadovas galimai siekė nuslėpti tikruosius piniginių lėšų mokėtojus ir gavėjus, tokiais savo veiksmais naudojo juridinį asmenį neteisėtai veiklai nuslėpti.
Tyrimą organizavęs prokuroras, įtariamajam pripažinus savo kaltę, kreipėsi į teismą su baudžiamuoju įsakymu. Teismas pripažino Jungtinės Karalystės pilietį kaltu ir konfiskavo bendrovės sąskaitoje buvusius beveik 620 tūkst. eurų (daugiau nei 467 tūkst. eurų ir beveik 177 tūkst. JAV dolerių) valstybės naudai.
Kaltu pripažintam įmonės vadovui skirta 10 tūkst. eurų bauda.
