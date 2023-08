Prabudo sąžinė: mokesčius slėpusi grožio klinikos direktorė atlygins 67 tūkst. žalą

Kaip trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), vadovaudama klinikai ir vykdydama individualią veiklą, moteris nesumokėjo beveik 67 tūkst. eurų mokesčių valstybei. Prisipažinusi dėl savo veiksmų, ji didžiąją dalį sumos jau grąžino valstybei.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, vadovaudama grožio klinikai, moteris į finansinę apskaitą neįtraukė pajamų, gautų už klinikos klientams aparatais ir lazeriais atliktas grožio procedūras bei paslaugas.

Skaičiuojama, kad per 2021 metų septynis mėnesius už tokias procedūras buvo gauta per 72 tūkst. eurų, o į valstybės biudžetą nesumokėta per 21 tūkst. eurų pridėtinės vertės (PVM) ir pelno mokesčių. Šie duomenys apie pajamas nebuvo perduoti finansinę apskaitą tvarkiusiam asmeniui, todėl Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai buvo pateikti neteisingi duomenys apie klinikos pajamas.

Be vadovavimo klinikai, moteris vykdė ir individualią veiklą – atliko grožio procedūras ir vedė mokymus. Per beveik dvejus metus moteris gavo per 275 tūkst. eurų pajamų, tačiau jų nepagrindė paslaugų pirkimo-pardavimo kvitais ir neįtraukė į finansinę apskaitą bei nesumokėjo mokesčių valstybei. Nesumokėtų mokesčių suma siekė daugiau nei 45 tūkst. eurų.

Ikiteisminio tyrimo metu moteris pripažino savo kaltę, todėl tyrimui vadovavusi Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė Renata Vilčinskaitė priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, atleidžiant moterį nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su valstybe. Moteris savanoriškai sutiko atlyginti padarytą žalą.