Per naktį pasieniečiai perėmė du dronus ir vienuolika oro balionų su cigaretėmis

Į VSAT pareigūnų pasalas pateko keturi asmenys, naktį atėję pasiimti cigarečių. Iš viso sulaikyta 17 tūkst. 590 pakelių nelegalių rūkalų.

Tarp sulaikytųjų – 25-erių Varėnos rajono gyventoja, 36-erių Alytaus rajone gyvenantis vyras, 27-erių Lazdijų rajono gyventojas ir 29-erių druskininkietis.

Po apklausų sulaikytuosius pasieniečiai paleido įteikę jiems šaukimus atvykti į VSAT Varėnos pasienio rinktinę tolesniems tyrimo veiksmams atlikti.

Iš viso šiemet jau perimti 199 oro balionai bei 20 dronų, kuriais iš Baltarusijos skraidinti rūkalų kroviniai.

Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 54, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis. Per visus 2024 metus jų buvo 46).

Pernai buvo perimti 226 oro balionai bei 54 dronai.

Dalies balionų pasieniečiams perimti nepavyksta.