Namą Šiauliuose padegęs vyras nuteistas kalėti ir turės atlyginti per 201 tūkst. eurų žalos

Šiaulių apylinkės teismas ketvirtadienį pripažino kaltinamąjį Vidmantą V. kaltu 2023 m. sausio 7 d. tyčia padegus dviejų aukštų gyvenamąjį namą su mansarda Šiauliuose.

Teismas kaltinamąjį pripažino recidyvistu ir skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę; ją subendrinęs su ankstesniu nuosprendžiu skirta bausme, skyrė galutinę subendrintą 3 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams Vidmantas V. turės atlyginti iš viso 201 tūkst. 340 eurų turtinę ir neturtinę žalą, pranešė teismas.

Keturių nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų civilinius ieškinius teismas tenkino iš dalies ir iš vyro priteisė iš viso 36 060 eurų turtinės žalos, susijusios su sugadintais ar sunaikintais namų apyvokos daiktais, baldais, buitine technika ir remonto išlaidomis, ir 2 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.

Vienam civiliniam ieškovui (privačiam juridiniam asmeniui) priteisė 8 tūkst. 300 eurų, kitam – Šiaulių miesto savivaldybės administracijai – 154 tūkst. 980 eurų turtinės žalos, susijusios su remonto išlaidomis, atlyginimo.

„Teismas, sugretinęs kaltinamojo paaiškinimus, nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymus, vaizdo įrašus iš įvykio vietos, BIRT ataskaitų žiūryklės informaciją, įvertinęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pateiktą išvadą, sprendžia, kad kaltinamasis 2023 m. sausio 7 d. vakare buvo prie daugiabučio gyvenamojo namo Šiauliuose vieno iš butų, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Alma Berniūnaitė. – Nagrinėjant bylą, buvo skirtos ir atliktos net dvi teismo ekspertizės: vaizdų (portretų) ekspertinis tyrimas ir nekilnojamojo turto retrospektyvinis vertinimas.“

Nustatyta, kad nukentėjusysis L. B. ir liudytoja O. N. neatidarė buto durų, todėl kaltinamasis iš keršto apie 21.30 val. uždegė skudurą ir paliko jį daugiabučio gyvenamojo namo antrame aukšte. Uždegtas skuduras sukėlė gaisrą. Beveik 100 metų senumo mediniame name gaisras plito žaibiškai, bet laimingo atsitiktinumo dėka žmonių aukų išvengta. Per gaisrą išdegė prie namo priblokuotos laiptinės vidaus sienos ir lubos, apdegė išorės medinės sienų ir lubų konstrukcijos, nudegė laiptinės stogas, apdegė laiptų laiptinėje maršos, vedančios į namo antrąjį aukštą ir mansardą.

Byloje kilo ginčas, ar daugiabutį gyvenamąjį namą padegė būtent kaltinamasis. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu Vidmantas V. aiškino, kad neprisimena, ką veikė 2023 m. sausio 7 d., bet tikino nieko nepadegęs.

Teisiamajame teismo posėdyje kaltinamasis Vidmantas V. nurodė, kad jis iki įvykio kelis kartus lankėsi pas pažįstamą, gyvenančią minėtame name. Ten ateidavo išgerti alkoholio. Jis nei patvirtino, nei paneigė, kad 2023 m. sausio 7 d. buvo daugiabučiame gyvenamajame name Šiauliuose. Kaltinamasis tikino, kad apie gaisrą daugiabučiame gyvenamajame name sužinojo per visuomenės informavimo priemones, kai atliko laisvės atėmimo bausmę už kitas nusikalstamas veikas.

Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas recidyvistas.

Teismas atmetė kaltinamojo gynėjo argumentus dėl jo ginamojo atpažinimo pagal nuotraukas, iš teisme peržiūrėtų vaizdo įrašų netinkamumo, neleistinumo ir konstatavo, kad Vidmantas V. visuotinai pavojingu būdu (padegdamas) tyčia sugadino didelės vertės svetimą turtą – daugiabutį gyvenamąjį namą su 6 butais., t. y. padarė nusikalstamą veiką.

Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo, o suimto kaltinamojo Vidmanto V. per 20 d. nuo nuosprendžio patvirtinto nuorašo įteikimo jam gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.