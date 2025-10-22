Name rastas vyro lavonas: girtas įtariamasis žmogžudyste – sulaikytas

1964 metais gimusio vyro kūnas rastas apie 19 val. 1996 metais gimusiam įtariamajam nustatytas 1,34 promilės girtumas.
Kelmės rajone, Pašilėnų kaime, gyvenamajame name, antradienio vakarą rastas negyvas vyras, sulaikytas įtariamasis, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
1964 metais gimusio vyro kūnas rastas apie 19 val. 1996 metais gimusiam įtariamajam nustatytas 1,34 promilės girtumas.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
