Namuose šiaulietis patyrė nepilnamečio smurtą

Anot policijos, gruožio 20 d. 14.40 val. Šiaulių rajone esančiame Raizgių kaime, namuose, nepilnametis, (gim. 2009 m.), smurtavo prieš blaivų vyrą, gim. 1975 m.
Nukentėjusysis, po medikai apžiūros, gydosi ambulatoriškai.
Šeštadienį Šiaulių rajone nepilnametis smurtavo prieš vyrą, pranešė Policijos departamentas.
