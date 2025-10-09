Narkotikų kontrolės departamentas su Kalėjimų tarnyba stiprins narkotikų prevenciją kalėjimuose

Sutartį pasirašė NTAKD direktorė Rita Sketerskienė ir LKT direktorius Mindaugas Kairys.
Šalys susitarė bendradarbiauti keičiantis informacija, įgyvendinant prevencinius projektus ir stiprinant darbuotojų kompetencijas psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo srityje.
„Priklausomybės ligų prevencija yra veiksminga tik tada, kai ji vykdoma sistemingai ir apima įvairias visuomenės grupes. Kalėjimų sistema yra viena iš tų sričių, kur ypač svarbu užtikrinti, kad psichoaktyviosioms medžiagoms būtų kuo mažiau vietos – tiek dėl saugumo, tiek dėl sėkmingos resocializacijos“, – cituojama NTAKD direktorė R. Sketerskienė.
LKT direktorius M. Kairys pažymėjo, kad ši sutartis – tai dar vienas žingsnis stiprinant tarpžinybinį bendradarbiavimą.
Kartu spręsdami šią problemą prisidedame prie nuteistųjų resocializacijos, darbuotojų gerovės ir saugesnės visuomenės kūrimo.
„Lietuvos kalėjimų tarnyboje kasdien susiduriame su priklausomybių keliamais iššūkiais, todėl ypač vertiname bendradarbiavimą su NTAKD, turinčiu ilgametę patirtį šioje srityje. Kartu spręsdami šią problemą prisidedame prie nuteistųjų resocializacijos, darbuotojų gerovės ir saugesnės visuomenės kūrimo“ , – teigė M. Kairys.
Pagal pasirašytą sutartį numatoma bendrai rengti ir įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektus bei mokymus, keistis duomenimis ir ekspertinėmis įžvalgomis.
Taip pat kartu prisidėti prie Europos Sąjungos narkotikų agentūros pagrindinio nacionalinio centro užduočių įgyvendinimo Lietuvoje.
(be temos)