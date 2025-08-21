Naujas sukčiavimo būdas: kaip atpažinti klastotes?

V. Daukšo žiniomis, ši schema pradėjo veikti gegužę, o birželį ir liepą išaugo itin stipriai. Šios schemos pagrindas – nelegalūs lošimai su viščiukais. Visoje Europoje šio žaidimo reklamų suskaičiuojama apie 360 tūkst.
„Tai labai didelio masto sukčiavimo ataka“, – sakė V. Daukšas.
Reklamuojant šį nelicencijuotą žaidimą pasitelkiami tūkstančiai domenų, tūkstančiai „Facebook“ puslapių, bandoma parodyti, kad domenai veda į „Google play“, o iš tiesų nuveda į nukopijuotus puslapius. Taip pat naudojamos ir giliosios klastotės, t. y. turinys, sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą.
Reklamuojant šiuos nelegalius lošimus, neretai pasitelkiami žinomų žmonių veidai.
Šias reklamas Europoje pamato šimtai milijonų žmonių, Lietuvoje reklamos sklaida irgi milžiniškas.
„Atpažinti, kad tai klastotė, žiūrint telefono ekrane gali būti gana sunku, nes telefone vaizdas ir garsas atrodo pakankamai kokybiškas. Mūsų analitikai, kurie tyrinėjo šiuos vaizdo žaidimus, pastebėjo, kad atvejai, kur netaisyklingai uždėtas kirtis arba netaisyklingai parinkta žodžio galūnė – vienetiniai. Todėl reikia žiūrėti į patį reklamos šaltinį“, – patarė „Debunk.org“ vadovas.
Visas reportažas – „Žinių radijo“ vaizdo įraše:
Vienas iš signalų, rodančių, kad tai klastotė, – reklamai dažniausiai naudojami naujai sukurti puslapiai su nedideliu sekėjų skaičiumi.
„Įdomus dalykas, kad ši schema neskatina nieko pirkti, o siūlo žaisti lošimų žaidimus ir iš to uždirbti pinigų. Sakoma, kad lošiant bus uždirbami pinigai – tai visiškas absurdas“, – dar vieną ženklą, kad yra sukčiaujama, įvardijo V. Daukšas.
Sakoma, kad lošiant bus uždirbami pinigai – tai visiškas absurdas.
Jo teigimu, sukčiai, sukūrę šią schemą, reklamoms išleidžia milijonus, vadinasi, uždirba dešimtis milijonų.
Dar vienas dalykas, leidžiantis identifikuoti sukčiavimo schemą, – reklamai naudojami keisti domenai, kurių galūnės yra „xy“, „sb“ ir panašios.
„Dar vienas dalykas, kad dažnai apsimetama „Google play“ programėlės sistema. Nors dažnu atveju dizainas atrodo taip pat, bet yra nukreipiama į visai kitaip pavadintą domeną. Tai irgi ryškus indikatorius“, – sakė specialistas.
V. Daukšas apgailestauja, kad žmonės, dėl sukčių veiklos praradę iki kelių šimtų eurų, nesikreipia į policiją. Jis ragina net ir praradus nedidelę sumą pranešti policijos pareigūnams – tuomet viską bus galima sujungti į bendrą kriminalinio atvejo nagrinėjimą.
(be temos)