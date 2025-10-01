Kaip atpažinti pavojingą buitinę techniką?

Daugiau apie tai kalbėjo PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos vyriausiasis specialistas Aurelijus Česiūnas.
– Kiek dažnai ugniagesiai skuba į gaisrus, kurie kyla dėl buitinių prietaisų namuose?
– Remiantis dabartinio tyrimo duomenimis, praeitais metais mes turėjome 66 gaisrus dėl buitinių prietaisų, o šiemet jau turėjome 47 gaisrus. Kad žmonės įsivaizduotų – tai maždaug 1–2 kartus per savaitę kyla toks gaisras.
– Kokios to priežastys ir kokie dažniausiai buitiniai prietaisai sukelia gaisrus?
– Išskirčiau dvi pagrindines priežastis. Pirmoji – netinkamas buitinių prietaisų naudojimas. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti tai, kad jie dažnai paliekami įjungti į elektros tinklą, dėl to kyla gaisras. Kitą svarbią priežastį įvardinčiau kaip netvarkingus prietaisus arba prastos kokybės prietaisus. Tai reiškia, kad buityje pastebime naudojamus prietaisus su pažeistais elektros laidais, o tai jau kelia gaisro riziką. Taip pat rinkoje dar galima įsigyti pigių klastočių arba nesertifikuotų gaminių, kurie neatitinka minimalių saugos standartų ir dėl to gali kilti gaisras.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kokios dažniausiai būna situacijos buityje?
– Dažniausiai pasitaiko, kad virduliai paliekami be priežiūros, užkaista ir kyla gaisras, ilgintuvai, į kuriuos sujungiama per daug elektros įrenginių, dėl ko įvyksta kaitimas ir kyla gaisras.
– Kokie būtų jūsų patarimai, kad išvengtume gaisrų?
– Visų pirma – nelaikyti įjungtų į elektros tinklą nenaudojamų prietaisų, išeinant būtinai juos išjunkite. Visada vizualiai patikrinkite savo turimų elektros prietaisų techninę būklę. Tikrai patys nesiimkite remontuoti, jeigu nesate kvalifikuotas inžinierius – geriau pasikeiskite į naują, tai bus jums patiems saugiau.
– Artėja šildymo sezonas. Ar šildytuvai yra dažna gaisrų priežastis?
– Taip, elektros šildytuvai yra labai dažna gaisro priežastis, nes dažnai pasitaiko atvejų, kai jungiamas elektrinis šildytuvas maksimalia galia, jis pastatomas arti degių medžiagų arba uždengiamas paklodėmis ar kitais daiktais. Tada užsiliepsnoja degi medžiaga ir kyla gaisras.
Apie tai, kaip išsirinkti tvarkingą ir, svarbiausia, saugią buitinę techniką, kad ji tarnautų ilgai ir namuose būtų saugu, pasakojo „Arte Domestica“ rinkodaros vadovė Inga Stepanauskaitė-Miškunec.
– Esame parduotuvėje, kur daug buitinių prietaisų. Kas yra populiariausia, ką žmonės perka, bet ne originalias prekes, o klastotes?
– Iš tikrųjų visi buitinės technikos prietaisai patenka į rizikos zoną įsigyti padirbinį. Sakykime, nuo siurblių iki grožio prietaisų – plaukų formuotuvai, džiovintuvai – viskas patenka į rizikos zoną, jeigu pirkėjas susigundo labai žema kaina.
Gaminys pigesnis yra todėl, kad jis, tikėtina, yra padirbtas.
– Kodėl klastotė nėra gerai? Tas daiktas būna pigesnis 3 ar kartais net 5 kartus.
– Visų pirma – tai yra raudona vėliava. Gaminys pigesnis yra todėl, kad jis, tikėtina, yra padirbtas. Jeigu mados padirbiniai yra daugiau moralinis klausimas, tai buitinės technikos padirbiniai jau yra namų saugumo bei sveikatos klausimas. Yra rizika dėl trumpo jungimo, prasto jungiklio, rinkai nepritaikytų jungiamųjų dalių. Kalbant apie tokius technologijų flagmanus kaip „Dyson“, jų gamyba vyksta pasitelkiant robotus, itin tiksliai, su didžiuliu atidumu detalėms ir inovacijoms. Pirkdamas padirbinį žmogus gauna tik prasto dizaino kopiją, nežinodamas, kas yra viduje. Tai – didžiulė rizika.
– Kaip atskirti, kur klastotė, o kur originalas, nes jos būna labai panašios?
– Visų pirma, patarimas – pirkti pas autorizuotus atstovus. Nesigundyti internete esančiomis dvigubai ar trigubai mažesnėmis kainomis, o vykti į oficialius pardavimo taškus, kur galima gauti konsultaciją ir būti tikram, kad perku originalų daiktą. Taip pat reikia žiūrėti į pakuotę: ar yra CE žymėjimas su serijiniu daikto numeriu. Pagal tai dažniausiai galima atskirti, ar daiktas yra klastotė, ar oficialaus gamintojo produktas.
– Internetinės parduotuvės, antrinė rinka – ten atsiranda ir sukčiai, kurie dažnai siūlo prekes kaip originalias. Kokie būtų jūsų patarimai?
– Pirma – nuolaidos. Jeigu kalbame apie brangius prekės ženklus, o nuolaida yra apie 30 proc., jau verta sunerimti. Antra – pirkti tik pas autorizuotus partnerius, oficialius atstovus, kurie suteiks konsultaciją, servisą ir užtikrins daikto originalumą. Kalbant apie antrinę rinką, verta pagalvoti, kiek ilgai daiktas tarnaus. Pavyzdžiui, jei daiktas kainuoja 500 eurų ir tarnauja 5 metus, kasdien naudojant, tai nėra didelė suma, todėl geriau pagalvoti kaip apie investiciją.
– Kalbant apie buitinę techniką – kiek metų ji tarnauja, jei renkamės originalą?
– Visų pirma – 2 metai yra gamintojo teikiama garantija. Pirkėjas užtikrintas, kad gaus visą servisą nemokamai. Toliau viskas priklauso nuo priežiūros: kaip dažnai naudojama, prižiūrima ir taip toliau. Sakyčiau, kad 5 metus tikrai, o toliau jau žiūrime pagal žmogaus įpročius.
