Fejerverkų griausmas gyvūnus gali net pražudyti: skaudi šunelio Nero istorija

Dar prieš Naujuosius metus Florencijoje šuo nugaišo nuo stipraus streso ir baimės, kurią sukėlė fejerverkų triukšmas. Pasak specialistų, gyvūno organizmas neatlaikė patirto šoko.
Šis atvejis dar kartą primena: fejerverkai gyvūnams kelia ne tik diskomfortą, bet ir mirtiną pavojų.
Apie šunelio mirtį socialiniuose tinkluose pranešė patys prieglaudos darbuotojai.
„Esame sukrėsti, – rašė jie. – Vėlyvą sekmadienio popietę netoli mūsų prieglaudos sprogo tikros bombos. Mūsų Nero visada bijojo griaustinio, sprogimų ir trenksmų. Jo širdis neatlaikė baimės, mes jį radome negyvą savo narve.“
Teigti, kad šuo mirė iš baimės, nėra perdėta. Išsigandus gyvūnui, jo organizme suaktyvėja reakcija į stresą – išsiskiria hormonai, tokie kaip adrenalinas ir kortizolis, kurie paruošia kūną greitai reaguoti į pavojų.
Jaunam ir sveikam šuniui tokia būsena dažnai praeina be rimtesnių pasekmių, tačiau vyresnio amžiaus, širdies ligomis sergantiems ar ypač neramiems gyvūnams ji gali tapti mirtina – išprovokuoti aritmiją ar net širdies sustojimą. Būtent taip, tikėtina, ir atsitiko Nero.
Kaip padėti augintiniams?
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai primena, kaip pasirūpinti augintinių saugumu Naujųjų metų išvakarėse.
- Naujųjų metų išvakarėse rekomenduojama gyvūnus pavedžioti po lauką iš anksto, trumpai.
- Negalima vesti šunų į lauką stebėti fejerverkų, nes išgąsdintas šuo gali nutrūkti nuo pavadėlio ir pabėgti. Jei gyvūnas bijo fejerverkų, naujametinę naktį nesaugu palikti jį vieną – idealu tuo metu būti kartu uždaroje patalpoje, kur geresnė garso izoliacija, arba rasti gyvūnui vietą, kurioje jis galėtų ramiai pasislėpti.
- Galima nukreipti augintinio dėmesį įjungiant ramią muziką, televizorių, žaidžiant su juo.
- Jeigu žadate gyvūną palikti namuose, svarbu sukurti saugią ir jaukią aplinką: nepalikti aštrių, dūžtančių daiktų, nesaugaus maisto, pasirūpinti pakankamu kiekiu vandens, palikti mėgstamus žaislus, galbūt ramią muziką, jei tai yra įprasta namuose, ar televizorių, šviesą.
- Gyvūnai, kurie paprastai nuolat laikomi lauke, Naujųjų metų išvakarėse turėtų būti įvesti į namus ar kitą ramią uždarą erdvę, pavyzdžiui, sodo namelį. Jei tai neįmanoma, būda turi būti padėta taip, kad trenksmai ir šviesų blyksniai negąsdintų gyvūnų: ant jos gali būti uždėta stora antklodė įsitikinus, kad pakanka oro.
- Jūrų kiaulytės, triušiai, šinšilos, paukščiai ir kiti smulkūs augintiniai yra labai jautrūs stresui. Todėl fejerverkų metu dar svarbiau gyvūnus laikyti labai ramioje patalpoje. Triukšmui ir blyksniams izoliuoti tinka uždėta ant narvų antklodė, užtrauktos užuolaidos, žaliuzės ar langinės, sandariai uždaryti langai, o papildomas pakratų sluoksnis suteiks galimybę lengviau pasislėpti.
Specialistai pabrėžia, kad taip pat pravartu turėti iš anksčiau pasiruoštą veterinarijos klinikų ar gydytojų, dirbančių šventinėmis dienomis, sąrašą bei jų kontaktus.
