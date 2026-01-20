Iki nelaimės ant Dangės upės ledo – tik vienas žingsnis

Trise – ant Dangės
Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti dienos metu ant Dangės ledo čiuožinėjantys trys vaikai.
Tai ne tik sukėlė nerimo praeiviams, bet ir išprovokavo audringą diskusiją apie vaikų auklėjimą.
Klaipėdiečiai neslėpė emocijų – vieni bandė raminti, o kiti perspėjo, kad tokios pramogos labai lengvai gali baigtis tragedija.
„Rado jie problemą. Vaikystėje juk visada prie upės žaisdavome – nežinau, kiek kartų ir pats esu įlūžęs. Ir nieko nebūdavo – pareini namo, apsirengi ir vėl eini į trasą. Mažiau nerimauti reikia, nes taip ir užauga vaikai nieko nemokantys ir visko bijo“, – komentavo klaipėdietis Tomas.
Kiti klaipėdiečiai taip pat bandė pateisinti vaikų elgesį, teigdami, kad situacija nėra tokia pavojinga, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
„Reikėtų iškišti galvą pro langą ir pasižiūrėti į šoną – ten gal šimtas žvejų ant ledo šalia žvejoja. Ledo storis yra saugus, nereikia čia daryti kažkokios dramos. Jeigu vyrus atlaiko – kelis vaikus atlaikys taip pat“, – tikino Arnoldas.
Suaugusieji – pavyzdys
Tačiau netrūko ir griežtesnių nuomonių. Dalis klaipėdiečių pabrėžė, kad upė – ne ežeras, o jos srovė ir nevienodai susiformavęs ledas kelia ypač didelį pavojų.
„Upė tai nelauks, kol išsikapstys – nuneš po ledu, ir niekas neišgelbės. Tėvai, mokykite vaikus, kad čia nėra ežeras“, – perspėjo Giedrius.
Apie atsakomybę kalbėjo ir tėvai, kurie pripažino, kad vaikams dažnai sunku paaiškinti pavojų, kai netoliese mato neigiamą suaugusiųjų pavyzdį.
„Tai kaip vaikai nelips, jei visai netoli yra puikus pavyzdys – sėdi krūva žvejų, net su palapinėmis ant to ledo? Mano vaikas irgi norėjo lipti, tačiau, kai paaiškinau, jog tai yra pavojinga, jis pirštu bakstelėjo į tuos entuziastus“, – svarstė Aurelija.
Ledas yra klastingas
Klaipėdos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovai patvirtino, kad per praėjusią savaitę uostamiestyje buvo gautas tik vienas iškvietimas, susijęs su žmonių buvimu ant ledo – būtent dėl šio atvejo Dangės upėje.
Situacija baigėsi laimingai – vaikai saugiai išlipo į krantą.
Tačiau upių ledas yra klastingas, tad net ir trumpalaikės pramogos gali baigtis skaudžiomis pasekmėmis.
Ledas laikomas tvirtu, jeigu jo storis yra daugiau kaip septyni centimetrai.
Toks ledas jau išlaiko žmogų, tačiau tam, kad išlaikytų jų grupę, jo storis turi būti ne mažesnis kaip 12 cm.
Tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį, o matinės baltos spalvos arba geltono atspalvio ledas yra netvirtas. Trapus, plonas ledas būna tose vietose, kur jame įšąla medžių šakos, lentos ir kiti daiktai, o taip pat arti krūmų, medžių, nendrių.
Netvirtas ledas susidaro ir tose vietose, kur įteka upeliukai, vanduo iš gamyklų, yra šaltinių.
