Per Kalėdas kilo daugiau gaisrų, vienas žmogus žuvo

„Ketvirtadienį ugniagesiai reagavo į 48 išvykimus, tai daugiau nei įprasta. Įprastinėmis dienomis gaunama apie 20–30 pranešimų apie gaisrus“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Miroslavas Gerasimovičius.
Per vieną gaisrą pastate Vilkaviškio rajone, Vištyčio seniūnijoje, Naujininkų kaime, Sodų gatvėje, žuvo žmogus. Šis gaisras kilo naktį į penktadienį. Tai 69-ta gaisrų auka šalyje šiemet.
Per šv. Kalėdas degė namai, pirtys, ugnis niokojo gyventojų turtą
Naktį į ketvirtadienį, 2.56 val., buvo gautas pranešimas, kad Prienų rajone, Stakliškių seniūnijoje, Stakliškių kaime, Pašto gatvėje, šalia kelio A16, dega gyvenamasis namas.
Atvykus gelbėtojams, namas degė atvira liepsna. 3.31 val. lauke, netoli gaisravietės, rastą namo gyventoją apžiūrėjo atvykę medikai, vėliau atvyko giminaičiai ir moterį išsivežė. Nudegė stogas, sudegė perdanga, išdegė visas vidus ir jame buvęs turtas.
Ketvirtadienį po 17 val. Kauno ugniagesiai skubėjo į A. Mackevičiaus gatvę. Jiems buvo pranešta, kad už namo kažkas dega, virš pastato matyti ugnis. Atvykus ugniagesiams, vieno aukšto ir trijų butų namas degė atvira liepsna.
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, išdegė palėpė, nuardyta didžioji dalis stogo dangos. Iš namo išvestas vyras ir moteris, jie nenukentėjo, žmones apžiūrėjo greitosios medikai.
Iš gaisro išneštas šuo ir katė. Išgelbėtas už 4 metrų esantis medinis garažas, viduje buvęs automobilis „Mercedes-Benz A160“, taip pat išgelbėtas už 10 metrų stovintis gyvenamasis namas.
Gaisravietę liko saugoti saugos tarnyba. Dūmų detektorių nė viename bute nebuvo.
Kazlų Rūdos savivaldybėje, Ąžuolų Būdos kaime, degė už 1 metro nuo namo stovėjęs kubilas. Atvykus ugniagesiams, kubilas dar degė, o gyventojai liepsną buvo apmalšinę gesintuvais.
2 metrų aukščio ir tokio pat pločio kubilas sudegė, apsilydė plastikinės dailylentės. Dūmų prisikvėpavusį vyrą medikai išvežė į gydymo įstaigą.
Penktadienį name Biržų rajone degė suodžiai, o Alytaus rajone – pirtis. Dar viena pirtis degė ketvirtadienį Kauno rajone, Domeikavos kaime.
Šiemet šalyje kilo daugiau nei 9 tūkst. gaisrų.
