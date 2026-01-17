Per sniego laviną Alpėse žuvo žmogus, dar keturi – sužeisti

Incidentas įvyko penktadienį Baduso kalno viršūnėje netoli Tuječo kaimo šalies pietų centrinėje dalyje.
Policijos duomenimis, lavina užgriuvo septynių lygumų slidininkų grupę, iš kurių penkis palaidojo sniegas.
Vienas slidininkas iš grupės paskambino vietos policijai, kuri į įvykio vietą pasiuntė sraigtasparnius su gelbėtojais ir šunimis.
Vokietijos pilietis buvo rastas be gyvybės ženklų po sniegu ir ledu, pranešė policija. Keturi kiti sužeistieji, kurių pilietybės nenurodytos, patyrė lengvus sužalojimus ir buvo nuskraidinti į netoliese esančias ligonines.
