Iš netikėtų „gyventojų“ – kasdieniai nuostoliai: gali sukelti realų pavojų

Plačiau šia tema komentavo techninis konsultantas Armenas.
– Kodėl gyvūnai lenda po automobilio kapotu? Kas jiems ten patinka – ar tai maistas, ar kitos priežastys?
– Dažniausiai gyvūnai renkasi medžiagas, kurias gali išsinešti į savo būstą. Jie pragraužia variklio apsaugas, šilumines ir garso izoliacines medžiagas, o vėliau jas išsineša ir naudoja savo guoliui.
– Vadinasi, žiurkė ar kitas gyvūnas tiesiog atsikanda izoliacijos ir naudoja ją kaip statybinę medžiagą?
– Taip, tokia mūsų prielaida. Tos medžiagos automobilyje tiesiog dingsta, todėl manome, kad gyvūnai jų nevalgo, o panaudoja kitur.
– Ar pasitaiko atvejų, kai gyvūnai ne išsineša, o, priešingai, atsineša įvairių daiktų po kapotu?
– Taip, būna ir tokių atvejų. Kai kurie gyvūnai nusprendžia automobilyje pagyventi ilgiau, todėl atsineša ir maisto – randame bulvių lupenų, kaulų ar kitų maisto likučių.
– Koks keisčiausias ar labiausiai įsiminęs radinys buvo aptiktas pakėlus kapotą?
– Labiausiai nustebino labai tvarkingai sudėtos bulvių lupenos. Klientas pasakojo, kad bulves valgė vakare, o kitą rytą lupenas rado ne konteineryje, o savo automobilyje.
– Ar aišku, koks gyvūnas jas ten sunešė?
– Tiksliai pasakyti sunku, bet tai tikrai nebuvo pelė – greičiausiai kažkas didesnio.
– Taigi, galima sakyti, kad gyvūnai automobilyje įsirengia savotiškus būstus ir net kaupia maisto atsargas?
– Taip, būtent taip ir yra.
– Kas dažniausiai būna sugadinama ir kokias išlaidas tai gali lemti vairuotojams?
– Dažniausiai nukenčia medžiaginės apsaugos ir izoliacija. Tokiais atvejais kitos išeities nėra – jas tenka keisti.
Atvejai, kai gyvūnas realiai apsigyvena automobilyje, yra retesni.
– Ar pasitaiko, kad būtų pragraužiamos ir kritinės automobilio detalės, galinčios kelti pavojų kelyje, pavyzdžiui, stabdžių ar kuro sistemos elementai?
– Stabdžių žarnelės gyvūnams, matyt, nėra patrauklios, tačiau yra buvę atvejų, kai buvo pragraužtos kuro žarnelės ar laidai. Manome, kad tai vyksta ne dėl maisto, o iš smalsumo ar instinkto – nei degalai, nei laidai gyvūnams nėra naudingi.
– Ar tokie pažeidimai gali sukelti realų pavojų vairuojant?
– Taip, gali. Jei gyvūnas netikėtai pasirodo judančiame mechanizme ar sukelia gedimą ne laiku, tai gali lemti pavojingas situacijas kelyje.
– Ar tokie atvejai servise reti, ar vis dėlto gana dažni?
– Jie pasitaiko gana reguliariai. Negalėčiau sakyti, kad tai retenybė – per dieną sulaukiame bent vieno ar kelių atvejų, kai nustatomi pragraužimai. Atvejai, kai gyvūnas realiai apsigyvena automobilyje, yra retesni.
– Ar įmanoma nuo to apsisaugoti – galbūt papildomai izoliuoti automobilį ar naudoti specialias priemones?
– Kol kas veiksmingų sprendimų nerasta. Kitokių medžiagų paprasčiausiai nėra, o pakeitus izoliaciją tokia pačia, gyvūnai ją vėl gali pragraužti. Esame bandę ieškoti alternatyvų, pavyzdžiui, vienu atveju kreiptasi į medžiotojus dėl plėšrūnų kvapo panaudojimo, tačiau rezultatų dar neturime.
