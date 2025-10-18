„Nepakankamai pailsėjęs“: meras slapstosi nuo teisėsaugos?

Šiaulių apygardos teismo buvo salė beveik tuščia, joje – vos keli žmonės. Šiame posėdyje teisiamas Šiaulių meras A. Visockas ir dar du verslininkai, tačiau nė vieno iš jų nėra vietoje.
„Esant objektyvioms aplinkybėms, teismas leidžia organizuoti teismo posėdį nuotoliniu būdu“, – teigė Šiaulių apygardos Teismo atstovas Vytautas Jončas.
Nuotoliniu būdu prisijungė ne tik kaltinamieji, bet ir advokatai bei prokuroras.
„Prieš keletą dienų teismas gavo vieno iš kaltinamųjų prašymą dalyvauti nuotoliniu būdu, buvo suteiktas leidimas. Jis nurodė, kad yra išvykęs, o vakar, likus vos kelioms valandoms iki posėdžio, buvo gauti dar dviejų, tarp jų ir mero, prašymai dalyvauti nuotoliniu būdu“, – pasakojo V. Jončas.
Tiesa, Šiaulių meras jungėsi iš darbo kabineto savivaldybėje.
„Nuo čia iki savivaldybės arba iki man žinomos jo gyvenamos vietos vos keli šimtai metrų, todėl žmogui neturėtų būti sudėtinga ateiti“, – komentavo Šiaulių savivaldybės tarybos narys Zakiras Medžidovas.
Tačiau net tokio atstumo meras nėjo, nes, esą, buvo pavargęs.
„Mero paaiškinimas buvo toks, kad grįžta vėlai iš komandiruotės ir gali būti nepakankamai pailsėjęs, todėl teismas patenkino tokius prašymus“, – aiškino V. Jončas.
Į teismo salę atėjo tik savivaldybės tarybos opozicijos nariai. Jų nuomone, meras paprasčiausiai slapstosi.
„Ikiteisminis tyrimas seniai baigėsi, o byla teisme, bet mero paaiškinimų mes negirdime – tai dar vienas neskaidrus epizodas. Jeigu žmogus yra nekaltas, jis stengiasi tai įrodyti“, – tikino Z. Medžidovas.
Trys teisiamieji, tarp kurių ir A. Visockas, kaip įtariama, galėjo sukčiauti, kad konkursą laimėtų konkreti įmonė.
„Visi trys asmenys yra kaltinami piktnaudžiavimu, galbūt sukčiavimu ir neskaidriai organizuojant pirkimą, susijusį su gatvių apšvietimu“, – sakė V. Jončas.
STT jau pradėjus tyrimą, meras galėjo spausti liudytoją duoti melagingus parodymus. Pranešta, kad liudytojas pokalbį slaptai įrašė.
Planuotos pirkti gatvių apšvietimo įrangos suma siekia 1,7 mln. eurų.
„Sumos įspūdingos, kad ir lyginant su kitų miestų atliktais darbais. Iš tiesų norėtųsi sužinoti atsakymus, kodėl taip yra“, – dalijosi Šiaulių savivaldybės tarybos narys Egidijus Jankauskas.
Bylos duomenimis, visi trys teisiamieji buvo itin atsargūs: nuolat keitė susitikimų vietas, naudojosi tarpininkais, susirašinėjo per programėles, kuriose žinutės neišlieka. Su bendrininkais meras susitikdavo savivaldybės vidiniame kieme, savo sodyboje atokiame vienkiemyje arba bažnyčios šventoriuje.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Šiaulių meras kaltės nepripažįsta.
„Kažką plačiau komentuoti būtų neetiška teismo atžvilgiu. Kuomet bus pateikti atsakymai, bus paklausti liudytojai, paaiškės oficiali medžiaga – viskas bus viešai paskelbta“, – komentavo jis.
Europos deleguotoji prokurorė A. Visocko byloje pareiškė daugiau kaip 54 tūkst. eurų ieškinį turtinei žalai atlyginti. Ieškinius pateikė ir konkursą pralaimėjusios įmonės, o įrodžius kaltę – merui gresia nuo baudos iki 8 metų laisvės atėmimo.
(be temos)
(be temos)