Nesulaukusi oficialaus atidengimo pleškėjo Zarasuose sukritikuota skulptūra

Kaip penktadienį skelbė Utenos apskrities pareigūnai, skulptūra padegta apie apie 23 val.
Turinčių informacijos apie šį įvykį pareigūnai prašo susisiekti su Zarasų rajono policijos komisariatu arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Zarasuose, buvusiame KGB kiemelyje, ši skulptūra oficialiai turėjo būti atidengta rugpjūčio viduryje.
Vis dėlto, kaip šią savaitę skelbė LRT, dalis miestiečių tokiu sprendimu piktinasi ir mano, kad nuogos vyresnės moters statula miesto centrui visiškai netinka.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas BNS informavo, kad apie 23 val. buvo gautas pranešimas, jog D. Bukonto gatvėje deginamas laužas. Atvykę ugniagesiai pamatė, kad dega naujos skulptūros įpakavimas.
Ugnis buvo užgesinta nuo pranešimo praėjus dešimt minučių. Pasak ugniagesių, įpakavimas sudegė, skulptūra nenukentėjo.
