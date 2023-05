Neteisėti migrantai iš Lietuvos mėgino pasprukti pavežėjimo bendrovės automobiliu

Jie Lietuvoje buvo pasiprašę prieglobsčio.

Ketvirtadienio rytą Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai Salaperaugio kaimo apylinkėse patikrinti sustabdė automobilį „Toyota Prius“. Lietuvoje registruota transporto priemonė buvo pažymėta tarptautinės pavežėjimo ir restoranų maisto pristatymo bendrovės „Bolt“ ženklu, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

56 metų lietuvio vairuotu automobiliu vyko keturi užsieniečiai – 43-ejų Sirijos pilietis ir trys – Irako piliečiai: 21-erių, 36-erių ir 38-erių. Jie pasieniečiams pateikė laikino apgyvendinimo VSAT Užsieniečių registracijos centre (URC) Pabradėje korteles.

Būdami neteisėti migrantai, pastaruoju metu jie ten gyveno. Užsieniečių, laukiančių sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje, judėjimo teisė nėra apribota, jie legaliai gali iš centro išeiti ir parą (24 val.) ten negrįžti. Tačiau palikti Lietuvos teritoriją – draudžiama.

Vairuotojas paaiškino, kad užsieniečius už 400 eurų atlygį sutiko nuvežti iki Varšuvos. 100 eurų jau buvo gavęs, o likusius jam žadėjo sumokėti atvykus į vietą Lenkijoje.

Varėnos pasienio rinktinėje dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už šią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Užsieniečiai sulaikyti iki 48 valandų ir bus perduoti URC pareigūnams. Vairuotojas po apklausos paleistas, automobilis laikinai saugomas Kalvarijos pasienio užkardoje.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Pagal įprastą schemą, iš Baltarusijos į ES besibraunantys migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje (Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje), o pradėjus tokias procedūras – ieško progų sprukti į Vakarų Europą. Lietuva jų planuose tėra tranzitinė valstybė.

Pasak VSAT, galimybe užsidirbti išgabenant iš Lietuvos neteisėtus migrantus susigundo ir VSAT pareigūnams įkliūva jau ne pirmas pavežėjimo paslaugas teikiantis vairuotojas. Pasieniečiai pataria sutikus vežti į migrantus panašius asmenis, reikalauti iš jų piliečio paso, kitokio asmens tapatybės dokumento. Priešingu atveju tokie vairuotojai rizikuoja turėti nemalonumų su teisėsaugos pareigūnais, prarasti konfiskuojamą automobilį.

Šiemet per keturis mėnesius pasieniečiai dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną (BK 292 str.) pradėjo 34 ikiteisminius tyrimus. Pernai per metus jų buvo 168. Tiek tyrimų dėl šių nusikaltimų VSAT veiklos istorijoje per vienerius metus dar nėra buvę. 2021 m. VSAT buvo pradėta 70 analogiškų ikiteisminių tyrimų, 2020 m. – 13.

Per keturis šių metų mėnesius pasieniečiai užkirto kelią neteisėtai iš Lietuvos išvykti 214 migrantų, sulaikė 40 jų gabentojų („vedlių“). Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 231 įtariamą gabentoją (2021 m. – 100, 2020 m. – 14).