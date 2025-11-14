Neužkibkite ant kabliuko: gąsdina baudomis už KET pažeidimus

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį 14.52 val. į pareigūnus kreipėsi moteris, gimusi 1948 metais. Ji pareiškė, kad lapkričio 10–11 dienomis Vilniuje, būnant namuose, jai skambino nepažįstami asmenys ir bendravo rusų kalba.
Jie, anot moters, prisistatė banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 20 967 eurus. Nukentėjusioji nurodė, kad pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Kitas vilnietis neteko pinigų, prisijungęs prie netikros banko internetinės svetainės.
Anot policijos, ketvirtadienį 9.59 val. vyras, gimęs 1952 metais, pareigūnams pranešė, kad lapkričio 6 d. Vilniuje, būdamas namuose ir bandydamas prisijungti prie suklastoto banko elektroninio portalo, suvedė elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis.
Vyras nurodė, kad tokiu būdu nuo jo sąskaitos neteisėtu būdu pasisavinti 15 826 eurai.
Galimai nuo sukčių nukentėjo ir Jonavos bei Klaipėdos gyventojai.
Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį 10.30 val. moteris, gimusi 1955 metais, policijai nurodė, kad lapkričio 11 d. apie 12 val. Jonavoje, būnant namuose, jai skambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusiškai.
Šie asmenys, pasak moters, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu iš jos išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir pasisavino 19 865 eurus.
Anot policijos, ketvirtadienį 16.06 val. gautas vyro, gimusio 1956 metais, pareiškimas, kad lapkričio 11 d. apie 11.30 val. Klaipėdoje, būnant namuose, jam skambino nepažįstami asmenys.
Anot vyro, asmenys bendravo rusų kalba, prisistatė banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. Tokiu būdu buvo pasisavinta 14 950 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Vyras susigundė melagingu siūlymu investuoti
Dar keletas smulkesnių galimo sukčiavimo atvejų taip pat fiksuoti Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse.
Kaip pranešė uostamiesčio policija, ketvirtadienį gautas vyro pranešimas, kuriuo jis nurodė, kad nuo liepos mėnesio, bendraujant su rusų kalba kalbėjusiais asmenimis, jis prarado pinigus.
Anot vyro, asmenims siūlant investuoti, apgaulės būdu buvo išvilioti apie 7 589 eurai.
Klaipėdos policiją taip pat pasiekė kito vyro pareiškimas, kuriame nurodoma, kad lapkričio 12 d. jis gavo SMS žinutę. Anot vyro, joje pateikta informacija apie neva skirtą baudą už Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Paspaudęs atsiųstą nuorodą vyras pastebėjo, jog iš jo banko sąskaitos apgaulės būdu yra pasisavinta 1 500 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Šiaulių policija skelbia, kad lapkričio 11 d. iš joniškietės, gimusios 1968 metais, banko sąskaitos neteisėtai nuskaičiuota 1 111 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.
