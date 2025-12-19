Pasieniečiai sulaikė nelegalius migrantus vežusį 71 metų Latvijos pilietį

Vairuotojas atsidūrė areštinėje, keleiviai laikinai apgyvendinti vienoje iš pasienio užkardų, kol bus perduoti latvių pasieniečiams.
Ketvirtadienio vakare Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos pareigūnai, tikrindami informaciją dėl neteisėtų migrantų gabenimo, Gazdų kaimo apylinkėse sustabdė automobilį „Mercedes Benz B200“ su latviškais valstybinio numerio ženklais. Mašiną vairavo 71-erių Latvijos pilietis. Kartu su juo važiavo trys svetimšaliai.
Nė vienas jų neturėjo dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES. Du vyrai pareigūnams prisistatė 29-erių ir 27-erių Egipto piliečiais, trečiasis – 20-mečiu Irako piliečiu.
Automobilis ir visas jo ekipažas buvo sulaikyti ir pristatyti į Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos užkardą.
Pirminiais duomenimis, sulaikyti migrantai iš savo šalių nuskrido į Baltarusiją. Iš ten, padedant vedliui, neteisėtai kirto valstybės sieną ir atsidūrė Latvijoje. Atėjūnai tikėjosi pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių, greičiausiai – Vokietiją.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Migrantus gabenęs Latvijos pilietis atsidūrė pasienio užkardos laikino sulaikymo patalpoje.
Egipto ir Irako piliečiai apgyvendinti viename iš pasienio rinktinės padalinių. Vėliau, kaip įprasta tokiais atvejais, pasieniečiai juos perduos savo kolegoms latviams.
Penktadienį teismas Latvijos piliečiui paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.
