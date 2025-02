Pasieniečiai: sustiprinus sienos apsaugą sumažėjo kontrabandos iš Baltarusijos

Tai sietina su pastaruoju metu įdiegtomis priemonėmis bei priimtais sprendimais stiprinant Lietuvos sienos su šia šalimi apsaugą.

Pernai nelegalių rūkalų buvo sulaikyta 45,6 proc. mažiau nei 2023 m. (2 mln. 549 tūkst. 445 pakeliai) ir 68 proc. mažiau nei 2022-aisiais (4 mln. 322 tūkst. 114 pakelių).

Tačiau neteisėta veikla užsiimantys asmenys pradėjo vis dažniau rinktis „nuotolinius“ kontrabandos iš Baltarusijos gabenimo būdus, ypač oro balionus (pernai perimti 226) ir dronus (54).

„Tačiau gabenimas oro balionais neatperka kiekio, kurį buvo galima gabenti geležinkeliu. Oro balionu daugiausia galima atgabenti 1–1,5 tūkst. pakelių,“ – Eltai sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

2024 m. pasieniečiai sulaikė 1 mln. 386 tūkst. 714 pakelių kontrabandinių cigarečių.

Užkardytos žalos valstybei dydis (privaloma sumokėti mokesčių suma) siekė beveik 5,4 mln. eurų, o sulaikytų tabako gaminių vertė buvo daugiau kaip 6,1 mln. eurų.

VSAT nuotr.

Stipriausias spaudimas dėl kontrabandos kaip ir anksčiau buvo pasienyje su Baltarusija, iš kurios į Lietuvą bandoma atgabenti didžiąją daugumą nelegalių tabako gaminių.

Daugiausia sulaikyta Gardino tabako fabrike „Neman“ pagamintų NZ ir „Minsk“ pavadinimų cigarečių. Iš viso pernai sulaikyto kiekio maždaug 1,2 mln. pakelių buvo su baltarusiškais akcizo ženklais.

Įtardami kontrabanda ar neteisėtu akcizinių prekių gabenimu pernai pasieniečiai sulaikė 340, 2023 m. – 447, 2022 m. – 475 asmenis. Kontrabandą dažniausiai gabeno Lietuvos piliečiai.

Kontrabandininkams vykdyti neteisėtą veiklą tapo gerokai sunkiau, kai ginantis nuo migrantų antplūdžio prie sienos su Baltarusija buvo įrengtas fizinis barjeras, kurį sudaro apsauginė tvora ir koncertina. Be to, visame pasienyje su Baltarusija įdiegta VSAT stebėjimo sistema.

Taip pasieniečių pajėgų reagavimas tapo efektyvesnis, o kontrabandos gabentojams išaugo rizika būti sulaikytiems.

2023 m. vasarį siekiant pažaboti geležinkeliu iš Baltarusijos gabentą kontrabandą buvo sustabdytas Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkto (PKP) darbas. Nuo tol krovininiai traukiniai iš Baltarusijos vyksta tik per Kenos PKP, kuriame veikia rentgeno kontrolės sistema.

Vien 2022 m. pasieniečiai sulaikė beveik 3 mln. pakelių cigarečių, į Lietuvą atgabentų per Stasylas, o užpernai iki punkto uždarymo – 240 tūkst. pakelių.

Anksčiau nelegalius rūkalus iš Baltarusijos būdavo dažnai bandoma gabenti per kelių PKP. 2023 m. rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o pernai nuo kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP. Kontrabandos gabenimas šiais keliais, kaip ir per Stasylų PKP, nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną.

Akivaizdu, kad stipriausias spaudimas Lietuvos sienos saugumui dėl kontrabandos išlieka pasienyje su Baltarusija.

Per PKP atgabentų ir pasieniečių sulaikytų rūkalų kiekis krito drastiškai: nuo 1,1 mln. pakelių 2023 m. iki 9 tūkst. pakelių 2024 m. Šis skaičius 2024 m. sudarė 0,7 proc. visų VSAT sulaikytų cigarečių, o 2023 m. siekė net 53,6 proc.

VSAT sako, kad kovoje su kontrabanda kaip pastaruoju metu pasiteisinusios priemonės buvo ir dėl migrantų krizės sustiprinta valstybės sienos apsauga, aktyvi VSAT kriminalinė žvalgyba, trumpalaikių operacijų organizavimas.

Per visus 2024 m. prie sienos su Rusija buvo fiksuoti tik trys neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis atvejai, sulaikytas 341 pakelis cigarečių. 111 tūkst. pasieniečių sulaikytų nelegalių rūkalų pakelių pernai buvo atgabenti iš Latvijos. Beje, šiemet tokių cigarečių pasieniečiai sulaikė jau pusę milijono pakelių.

VSAT vertinimu, pagrindinės kontrabandos gabenimo į Lietuvą patrauklumo priežastys yra kelios.

Pirma, didelis tabako gaminių kainų skirtumas Lietuvoje ir Baltarusijoje. Didinant akcizą tabako gaminiams ir tabakui vis labiau didėja cigarečių kainų mažmeninėje rinkoje skirtumas tarp ES ir kaimyninių valstybių. Antra, palyginti greitai gaunamas nemažas pelnas pardavus nelegalias cigaretes.

Trečia, Lietuvos geografinė padėtis yra patogi kontrabandinių cigarečių tranzitui gilyn į Vakarų Europą. ES išorės sienos atkarpa sudaro 61 proc. viso Lietuvos valstybės sienos ilgio. Be abejonės, nemaža dalis iš Baltarusijos gabenamų cigarečių skirta ir Lietuvai bei joje „nusėda“.

Ketvirta, nemažėja gyventojų tolerancija kontrabandinei produkcijai.

Penkta, baltarusiškų cigarečių kontrabandą skatina ir tai, kad A. Lukašenkos režimas aktyviai palaiko šią šešėlinę veiklą. Gamyklos „Neman“ perviršinė produkcija nemažėja, ji skirta išimtinai nelegaliai rinkai.

„Akivaizdu, kad stipriausias spaudimas Lietuvos sienos saugumui dėl kontrabandos išlieka pasienyje su Baltarusija. Nors valstybės sienos apsauga nuolat stiprinama įvairiomis priemonėmis, tačiau kontrabandos gabentojai taikosi prie situacijos ir atitinkamai keičia neteisėto prekių gabenimo būdus,“ – sako pasieniečiai.

Įvertinusi visas minėtas aplinkybes VSAT prognozuoja, kad kontrabandos ir neteisėto prekių gabenimo rizika išlieka aukšta.