Pasieniečiams įtarimų sukėlė užsieniečio vairuotojo pažymėjimas

Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), pirmadienį kelyje Ryga–Šiauliai ties Kalvių kaimu Joniškio rajone VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė transporto priemonių ir jais važiuojančių asmenų patikrą.
Tarp sustabdytų buvo ir automobilis „Mercedes-Benz“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 33-ejų Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Estijoje. Pasieniečiai suabejojo dėl užsieniečio pateikto vairuotojo pažymėjimo. Atidžiai jį ištyrę VSAT pareigūnai padarė prielaidą, jog dokumentas – visiška klastotė, nes padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Antradienį po apklausos Ukrainos pilietis buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Naujausi komentarai