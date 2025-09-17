 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų

2025-09-17 08:40
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai per pastarąją parą apgręžė 12 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų / D. Labučio/ELTOS nuotr.

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 25 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai pirmadienį neįleido 136 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,2 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. migrantų.

