 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 17 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų

2025-08-22 07:32
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 17 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 17 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų / R. Riabovo / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 79 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai trečiadienį neįleido 204 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1033 migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.

Šiame straipsnyje:
migrantai
baltarusija
nelegalūs migrantai

