 Pasienyje su Baltarusija apgręžti trys neteisėti migrantai

2025-08-18 07:17
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti trys neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžti trys neteisėti migrantai / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 74 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįleido 239 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei tūkstantis migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.

