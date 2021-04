Paskelbė „Greičio maratono“ rezultatus: per parą prie vairo užfiksuota beveik tūkstantis lakstūnų

Mūsų šalyje per parą pažeidimų fiksavimo sistemomis buvo užfiksuotas 901 transporto priemonių leistino važiavimo greičio viršijimo atvejis. Daugiausia – Vilniaus (515), Klaipėdos (467) ir Kauno (351) apskrityse.

Daugiau nei pusę greičio viršijimo atvejų (69 proc.) užfiksavo policijos pareigūnai su mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais „PoliScan FM1“, stacionarūs greičio matuokliai – 207 vairuotojus, pažeidusius Kelių eismo taisykles (KET).

Per tris paras – balandžio 19–21 dienas jau užfiksuoti 2 986 greičio viršijimo atvejai, iš jų daugiausia – 64 proc., arba 1 900, policijos pareigūnų naudojami prietaisai „PoliScan FM1“. Be to, pareigūnai dar nustatė 258 greičio viršijimo atvejus.

Miestų savivaldybių teritorijose įrengti stacionarūs greičio matavimo prietasai užfiksavo 499 pažeidimus, momentinio ir vidutinio greičio matavimo sistemos atitinkamai – 383 ir 204 greičio viršijimo atvejus.

Lietuvos kelių policija, vykdydama Europos kelių policijos tinklo ROADPOL prevencinę priemonę – važiavimo greičio kontrolė, kviečia visus vairuotojus važiuoti tik saugiu greičiu ir pataria skubėti lėtai.