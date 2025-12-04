Paulauskas: per savaitę aptikta 19 balionų, šalia jų rasta kone 35 tūkst. cigarečių

„Išvyksta gausios policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Karo policijos, Muitinės kriminalinės tarnyba (MTK), o nuo šios nakties ir Lietuvos kariuomenės pajėgos – tai yra didžiulis tinklas pajėgų, kurios geba greitai reaguoti į informaciją“, – ketvirtadienį Vyriausybėje kalbėjo Policijos generalinis komisaras.
„Per pastarąją savaitę jau pareigūnai yra sustabdę daugiau kaip 4,5 tūkst. transporto priemonių, patikrinta beveik 5,7 tūkst. asmenų, buvo surasta 19 į Lietuvą atskridusių balionų, šalia kurių buvo surasta daugiau nei 35 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių“, – tęsė jis.
Anot generalinio komisaro, kasnakt į rajonus išvyksta kelios dešimtys tarnybų ekipažų. Pasak jo, kontrabandininkai mėgina sekti pareigūnų patruliuojamas vietas, todėl ekipažų dislokacija nuolat koreguojama.
„Matome, kad mūsų oponentai vykdo žvalgybą, siekia nusistatyti tas vietas, kuriose tie ekipažai stoja, tikrina transporto priemones, bagažą. Siekiame kaip įmanoma intensyviau keisti dislokacijos vietas tam, kad užtikrinti tam tikrą netikėtumo faktorių“, – komentavo A. Paulauskas.
Matome, kad mūsų oponentai vykdo žvalgybą, siekia nusistatyti tas vietas, kuriose tie ekipažai stoja, tikrina transporto priemones, bagažą.
Pasak A. Paulausko tarnybos prevencines priemonės vykdys ir toliau, tačiau kontrabandininkai, anot jo, stengiasi rasti būdų prisitaikyti prie padidėjusio tarnybų dėmesio.
Vis dėlto generalinis komisaras viliasi, kad ilgainiui pavyks pasiekti teigiamų rezultatų.
„Kontrabandistų tinklai ieško galimybių, kaip prisitaikyti prie tokio jiems apsunkinto veiklos modelio, tačiau manome, kad ilgalaikėje perspektyvoje derinant tokius veiksmus kartu su tam tikromis neviešomis priemonėmis, apie kurias labai daug kalbėti negaliu, tikrai pasieksime pakankamai gero rezultato“, – žurnalistams teigė A. Paulauskas.
„Būtent eilėje ikiteisminių ir kriminalinės žvalgybos tyrimų, surinkdami pakankamus duomenis ir galėdami visą eilę grupių, kurie užsiima šia nusikalstama veika patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, Lietuvos kariuomenė trečiadienį pranešė, kad talkins policijos pareigūnams, siekiantiems tvarkytis su į šalį skriejančiais kontrabandiniais balionais.
Nuo trečiadienio taikos meto užduočiai suformuoti pajėgumai, sutelkti iš Sausumos pajėgų, Karo policijos, Karinių oro pajėgų ir Logistinių pajėgų karių, praėjo veikti kartu su kontrabandinių balionų krizę valdančiais policijos departamento pareigūnais.
ELTA primena, kad pastaraisiais mėnesiais dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų ne kartą buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Kartą savo veiklą turėjo apriboti ir Kauno oro uostas.
Praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvę pažeidė intensyvi kontrabandinių balionų ataka – sostinės oro uostas stabdė veiklą kelis kartus, ribojimai tęsėsi keletą valandų.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
(be temos)
(be temos)