Po įtariamo smurto prieš ketvirtoką – dar vienas sužeistas mokinys

Vabalninko gimnazijoje vienas incidentas veja kitą. Gimnazijos direktorė neslepia, kad situacija kelia nerimą.
„Vaikai impulsyviai pasielgia ir tik po to pagalvoja, nors jiems aiškinta, kad vieno postūmio gali užtekti“, – nerimavo Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė.
Paauglę pastūmė ir sužalojo bendraamžis. Mergaitei sumušta galva, ji išvežta į Panevėžį atlikti magnetinio rezonanso tyrimą. Dėl šio įvykio pradėtas dar vienas tyrimas.
Biržų švietimo skyriaus atstovai neatmeta, kad šis smurtas gali būti susijęs su ankstesniu incidentu.
„Gal ankstesnis smurtas ir išprovokuoja tokį elgesį, nes sutapimas labai skausmingas“, – svarstė Biržų švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Loreta Baronienė.
Prieš kelias dienas penktokai mokykliniu autobusu grįžo iš renginio Biržuose. Autobuse kilo konfliktas dėl vietos, o socialinė darbuotoja bandė išskirti vaikus.
„Norėjo patraukti, o vaikas sukosi ir atsitrenkė į jos ranką“, – pasakojo D. Žalinkevičienė.
Taip situaciją aiškino socialinė pedagogė, tačiau mokinys ir tėvai tvirtina, kad pedagogė sudavė per veidą. Vaiko teisių apsaugos tarnyba apklausė visus tuo metu autobuse buvusius mokinius.
„Pradėtas vidinis tyrimas, surinkta informacija tiek iš vaikų, tiek iš socialinės darbuotojos. Socialinė pedagogė nuo šiandien (antradienio – red. past.) mokykloje nebedirba“, – tvirtino mokyklos direktorė.
Mokykla ieško naujo socialinio pedagogo, tačiau kandidatų trūksta.
„Praėjusiais metais atrankoje buvo tik vienas kandidatas“, – dalijosi D. Žalinkevičienė.
Vaiko teisių tarnyba skelbia, kad šiemet Biržų rajone iš ugdymo įstaigų gauti trys pranešimai dėl galimų pažeidimų, pernai – septyni. Panevėžio apskrityje skaičiai panašūs – daugiau kaip šešiasdešimt.
