Policija apie nušautą S. Žymantą: praradome nuostabų, kupiną teigiamų emocijų žmogų

„Šiandien praradome mylimą šeimos narį Saulių. Nuostabų žmogų, mylintį tėtį ir vyrą, visada kupiną teigiamų emocijų pareigūną.

Po tokių tragedijų visuomet norisi parašyti kažką tokio. Mums atrodo, kad šį vakarą labiausiai tiktų šie žodžiai, skirti Sauliui pagerbti.

Ar +40, ar -30, dieną ar naktį, aukojame save, savo miegą, sveikatą, dažnai girdime įžeidinėjimus, nepagarbą. Bendraujame su žmonėmis, kurių gal daugiau nepamatysime, su smalsumu žengiame pro duris, kur ką tik girdėjosi riksmai. Eismo įvykis, per kurį pamatai, iš ko sukurtas žmogus. Kraupūs vaizdai, krauju aptaškytame bute, kurio nepamatysi per siaubo filmus. Saldus kraujo kvapas, kai įžengi į butą, kuriame ką tik buvo atimta gyvybė. Esi tik tu ir kolega, bet visuomet palaikai vienas kitą.



Kaskart palikus namie tai, kas brangiausia, nežinai, kuris iškvietimas bus paskutinis. Nežinai, ar tave užsipuls 50 kilogramų sverianti pusnuogė mergina, ar 120 kilogramų bokso meistras, bet stengiesi taip pat. Stengiesi grįžti namo pas mylimą žmoną, kuri miega apsikabinusi pagalvę, pilną tavo kvapo, nes tu turi atlikti pareigą, kurią prisiėmei. Ir viskas iš idėjos. Stabdome, tikriname, stengiamės, kad ryte žurnalistai neturėtų darbo, kad nebūtų baisu palikti šeimos, nes žinai, kad tokių kaip tu – tūkstančiai. Ir visi stengiasi dėl to paties.



Sako romantika? Prie automobilio sustatyti 5 pasportavę jaunuoliai, kurių dar niekas netikrino, o už jų tik tu su kolega. Bėgimas tamsiais skersgatviais paskui nežinia ką, nežinia kur. Trys valandos tamsiame miške, ieškant pasiklydusio senolio.. Lėkimas su švyturėliais 140 km/val. greičiu prieš eismą per kamščius ir užknisantys vairuotojai, nesuprantantys, kad skubame ne pietų - skubame, nes kažkam labai reikia tavo pagalbos. Romantika – tai 2 minutės lengvo flirto su simpatiška vairuotoja, o visa kita – išėjimas iš komforto zonos ir savęs išbandymas. Didžiausias šio darbo privalumas, kad galiu ryte grįžęs dar miegančiai žmonai šalia padėti gėlių, apkabinti ir tyliai pasakęs, kaip myliu užmigti, nes vakare prasidės nauja pamaina.

Ir nepaisant visko, mes vėl kelsimės ir eisime į tarnybą ginti ir saugoti tuos, kuriems reikia mūsų pagalbos. Nes toks yra mūsų pasirinktas gyvenimo kelias. Didžiuojamės tarnaudami žmonėms ir savo šaliai.

Ilsėkis ramybėje, mielas Sauliau“, – rašoma Lietuvos policijos feisbuko paskyroje.

Primename, kad penktadienį Mažeikių rajone, Birbiliškės kaime, ginkluotas vyras nušovė į iškvietimą dėl psichologinio smurto artimoje aplinkoje atvykusį 40 metų S. Žymantą bei sužalojo dar vieną pareigūnę.

Žuvęs pareigūnas Saulius Žymantas

Iš pradžių pranešta, kad 1968 metais gimęs įtariamasis Stasys Brasas galimai pasišalino į šalia esantį mišką, jis gali būti ginkluotas, vykdoma jo paieška. Po kurio laiko įvykio vietoje, gaisravietėje, aptiktas vyro kūnas, šalia jo – ginklas. Šiuo metu ekspertai aiškinasi, ar rastas lavonas – pareigūno žudiko.