Policija domisi šia moterimi: gal atpažįstate?

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo administracinę teiseną, kai Alytuje, Naujoji g. esančioje parduotuvėje, savitarnos kasoje, netinkamai atlikus mokėjimą už prekes, už jas nebuvo sumokėta.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotą moterį ir galinčius nurodyti jos anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Mindaugą Zenkevičių tel. +370 700 65715, mob. +370 601 19657, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
