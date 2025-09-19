Policija įspėja: jei sulaukėte tokio skambučio, padėkite ragelį – jūs neprivalote kalbėti!

1. Neatskleiskite jokios asmeninės informacijos – nesakykite banko duomenų, slaptažodžių, asmens kodo ar adreso!
2. Neskubėkite – sukčiai dažnai spaudžia laiką – sako: „Tuoj užblokuos sąskaitą“, „reikia spręsti dabar“ – tai ženklas, kad tai – apgaulė!
3. Padėkite ragelį – jūs neprivalote kalbėti. Jei jaučiate spaudimą ar užduoda neaiškius klausimus, tiesiog baikite pokalbį.
4. Nukentėjus praneškite – www.epolicija.lt arba 112, jei situacija skubi.
„Atsiminkite: tikras pareigūnas ar banko darbuotojas niekada neprašo duomenų telefonu!“ – feisbuke akcentavo Policijos virtualus patrulis.
