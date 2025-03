Račkauskas ir jo buvusi patarėja kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą: prašo nutraukti jų bylą

LAT abu kasaciniai skundus priėmė nagrinėti.

Tiek R. M. Račkausko gynėjo, tiek G. Maskoliūnienės gynėjos kasaciniame skunde prašoma panaikinti nuteistiesiems nepalankūs Šiaulių apygardos teismo 2022 m. sausio 24 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. spalio 24 d. nuosprendį ir bylą nutraukti, Eltą informavo LAT atstovė Ieva Mastenica.

Posėdis šioje byloje kol kas nepaskirtas.

ELTA primena, kad buvusį Panevėžio merą R. M. Račkauską ir jo buvusią patarėją G. Maskoliūnienę Šiaulių apygardos teismas 2022 m. pripažino kaltais dėl to, kad, jie būdami valstybės tarnautojais, veikdami bendrininkų grupėje, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui. Trečiojo kaltinamojo – reklamos agentūros vadovo Mariaus Vaupšo – baudžiamoji byla buvo nutraukta jam mirus.

Teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad Panevėžio miesto meras, talkinant savo patarėjai G. Maskoliūnienei, davė neteisėtus nurodymus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarnautojams.

Anot teisėsaugos, buvo siekiama, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuojamus viešinimo ir komunikacijos srities viešųjų pirkimų konkursus laimėtų su M. Vaupšu susijusi įmonė „Lukrecijos reklama“. Su M. Vaupšu iš anksto buvo suderintos perkamų paslaugų apimtys, techninės specifikacijos, paslaugų kainos.

Be to, bylos duomenimis, esą buvo susitarta ir dėl tolesnio bendradarbiavimo, tai yra kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir ateityje iš M. Vaupšo atstovaujamos bendrovės pirks konsultacines paslaugas. Prokuratūra teigia, kad be oficialiai savivaldybės nupirktų paslaugų, R. M. Račkauskui buvo suteikta ir asmeniškai, kaip politikui, naudingų konsultacijų ruošiantis 2019-ųjų metų savivaldybių merų rinkimams.

Apeliacinis teismas vėliau tuometį Panevėžio miesto merą R. M. Račkauską pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo ir skyrė jam 15 tūkst. eurų baudą. Teismas taip pat atėmė teisę politikui trejus metus dirbti valstybės tarnyboje.

Buvusi R. M. Račkausko patarėja G. Maskoliūnienė taip pat pripažinta kalta, jai skirta 12,5 tūkst. eurų bauda ir trejus metus atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.

Nuteistieji baudas turi sumokėti neiškart, o per tam tikrą laiką.

Savivaldybei padarytą 4 tūkstančių 672 eurų žalą meras jau yra atlyginęs.

Po apkaltinamojo nuosprendžio pernai spalį R. M. Račkauskas neteko mero pareigų.

Dėl šios priežasties Panevėžyje bus surengti pirmalaikiai miesto vadovo rinkimai, jie vyks jau po kelių savaičių – kovo 16 dieną.