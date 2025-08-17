Šakiuose sustabdytas sunkiai apgirtęs jaunas vairuotojas

Kaip pranešė Marijampolės apskrities policija, 2005 metais gimęs vaikinas automobilį „Opel Zafira“ neblaivus (3,10 prom.) vairavo V. Kudirkos gatvėje, apie 00.50 valandą.
Šakiuose sekmadienį sustabdytas sunkiai apgirtęs ir be vairuotojo teisių automobilį vairavęs jaunuolis.
Kaip pranešė Marijampolės apskrities policija, 2005 metais gimęs vaikinas automobilį „Opel Zafira“ neblaivus (3,10 prom.) vairavo V. Kudirkos gatvėje, apie 00.50 valandą.
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
