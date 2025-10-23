 Iš salono Alytuje bandė pavogti du telefonus: ką apie įvykį žino šis vyras?

Iš salono Alytuje bandė pavogti du telefonus: ką apie įvykį žino šis vyras?

2025-10-23 17:25 klaipeda.diena.lt inf.

Alytaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl bandymo pavogti išmaniuosius telefonus.

Kaip teigiama, spalio mėnesį Alytuje, Santaikos gatvėje esančiame telekomunikacijų salone, nenustatytos tapatybės asmuo bandė pavogti du mobiliojo ryšio telefonus: „Samsung Galaxy S25 Ultra“ ir „Samsung Galaxy S25“, tačiau buvo sulaikytas pašalinių asmenų ir mobilieji telefonai grąžinti.

Nuotraukoje matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos, susijusios su šiuo įvykiu.

Piliečius, atpažinusius matomą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Remigijų Tamoševičių tel. +370 700 65720, mob. tel. +370 601 46736, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

