Per savaitę apie galimus aplinkosauginius pažeidimus – 424 pranešimai

Praėjusią savaitę Pranešimų priėmimo tarnybos darbuotojams apie žvejybos pažeidimus pranešta 17 kartų, medžioklę – 14 kartų. Dėl atliekų deginimo kreiptasi 31 kartą, netinkamo atliekų tvarkymo – 33, nuotekų – 22, vandens taršos – 18, neteisėtų kirtimų – 12, vandens apsaugos juostų pažeidimų – 7, vandens transporto priemonių pažeidimų – 2, oro taršos – 28, miškų – 2, saugomų teritorijų – 2, pašalintų gandralizdžių – 2, avarijų – 3, kitos taršos – 14, dėl kitų pažeidimų ir konsultacijų kreiptasi 22 kartus.

Dėl į autoįvykius pakliuvusių laukinių gyvūnų kreiptasi 131 kartą (praėjusią savaitę – 94), dėl kitų įvykių su laukiniais gyvūnais – 64 kartus (praėjusią savaitę – 70).

Iš ne darbo metu gautų 247 pranešimų 46 buvo skubūs, iš jų 112 pranešimų buvo gauti savaitgalį ir 135 darbo dienomis po darbo valandų.

Kaip teigia aplinkosaugininkai, skubūs pranešimai patenka į skubaus reagavimo pranešimų sąrašą, patvirtintą Aplinkos ministerijos įsakymu ir į juos išvykti privaloma per pusvalandį pasyvaus budėjimo metu, per 1 val. – darbo metu. Į kitus pranešimus reaguojama eilės tvarka – t. y. per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.