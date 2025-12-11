 Siaubas gimnazijoje: nuo narkotikų apsvaigęs paauglys niokojo viską aplinkui

2025-12-11 10:15
BNS inf.

Šiauliuose, V. Grinkevičiaus gatvėje, nuo narkotikų apsvaigęs septyniolikmetis, išlaužęs gimnazijos duris, pateko į vidų ir sugadino įvairų mokyklos turtą, ketvirtadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.

Siaubas gimnazijoje: nuo narkotikų apsvaigęs paauglys niokojo viską aplinkui / Asociatyvi freepik nuotr.

Turtinė žala – beveik 8 tūkst. eurų.

Apsvaigimas nuo narkotinių medžiagų nustatytas greituoju narkotikų testu.

Paauglys gimnazijoje siautėjo gruodžio 2-osios vakarą, apie 22.40 val. Pareiškimą policija gavo gruodžio 10 dieną.

Šiame straipsnyje:
Šiauliai
gimnazija
nuo narkotikų apsvaigęs nuo narkotikų

dušanski smarvė
Lietuvos genocidas tęsiasi. Ui.
1
0
Visi komentarai (1)

